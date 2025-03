Rita De Crescenzo: un’influencer in prima linea

L’influencer campana Rita De Crescenzo ha nuovamente attirato l’attenzione dei media e dei suoi follower, questa volta per la sua partecipazione a una manifestazione contro il riarmo, prevista per il 5 aprile a Roma. Nota per il suo impatto sui social, De Crescenzo ha guadagnato notorietà in Italia grazie al “caso Roccaraso”, quando le sue pubblicazioni hanno portato a un’affluenza massiccia nella località sciistica abruzzese. Ora, con un video su TikTok, ha invitato i suoi 1,8 milioni di follower a unirsi a lei nella capitale per una causa che ritiene fondamentale.

Un invito a partecipare

“Tutti a Roma, è pure gratis!” è il messaggio chiaro e diretto che De Crescenzo ha lanciato ai suoi fan. Nel suo video, ha dichiarato: “Io annanz’ a tutt’ co’ ‘o striscione e tutti arret’ a me”, sottolineando la sua intenzione di guidare la manifestazione. La sua chiamata ha suscitato un acceso dibattito, con molti che si sono chiesti se la sua presenza possa influenzare l’affluenza all’evento. De Crescenzo ha anche menzionato la partecipazione di sportivi famosi e ha fornito informazioni sui mezzi di trasporto gratuiti disponibili per chi desidera partire da Napoli.

Le polemiche e le smentite

Nonostante l’entusiasmo dell’influencer, la situazione si complica con le smentite riguardo alla presenza di figure politiche di spicco. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha negato di essere presente, così come il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Inoltre, la locandina ufficiale dell’evento, pubblicata da De Crescenzo, ha sollevato interrogativi poiché non includeva il simbolo del M5S, bensì quello del Centro provinciale sportivo Libertas, accompagnato dallo slogan “Soldi per lo sport, non per le guerre”. Questo ha portato a una nota ufficiale da parte del Centro nazionale sportivo Libertas, che ha confermato la sua partecipazione ma ha preso le distanze dalle polemiche, chiarendo che le comunicazioni ufficiali devono passare solo attraverso i loro canali.

Un evento per la pace

La manifestazione del 5 aprile si propone di essere un’importante occasione per esprimere il dissenso contro il riarmo e per promuovere l’allocazione di risorse in settori strategici per il benessere sociale. De Crescenzo, con la sua influenza e il suo seguito, potrebbe giocare un ruolo cruciale nel mobilitare un gran numero di partecipanti. La sua iniziativa, pur tra polemiche e smentite, rappresenta un tentativo di unire le persone attorno a una causa comune, quella della pace e della giustizia sociale.