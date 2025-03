Nell’ultima puntata di Ora o mai più, andata in onda il 1º marzo 2025, Valerio Scanu ha scritto una lunga lettera alla sua tutor Rita Pavone, sottolineando il percorso condiviso nel programma. Non sono però mancate le critiche da parte di entrambi, che hanno lasciato un po’ l’amaro in bocca sul finale.

La lettera di Valerio Scanu a Rita Pavone

“Cara Rita questo è stato un percorso travagliato e sempre in crescendo, voto 10. Sicuramente non ci dimenticheremo l’uno dell’altra. L’esperienza è iniziata con me che mi dicevo “Ma chi me l’ha fatto fare, mi sono pentito di aver accettato”. Erano tutti felici, tranne me. Adesso che sta finendo siamo tutti affiatati. Forse era meglio tenere le distanze perché certe situazioni poi vanno a mancarti. Quando finirà questo programma avrò i piedi saldi a terra, ho un disco pronto, magari stavolta lo faccio uscire”.

Nella sua partecipazione al programma, Valerio Scanu è stato spesso protagonista di scontri, soprattutto con la Rettore. Come affermato in diretta durante il programma di Marco Liorni, il cantante ha più volte sottolineato che tra i tutor c’era competizione. Tuttavia, sulla sua coach, nel salotto di Caterina Balivo, aveva dichiarato:

“Mentre certi tutor sono un po’ bassini con i voti vedo la buona Rita che invece è una molto generosa. E tante volte, parlando anche con amici, dico: ‘Ma secondo te ha capito che siamo in gara?‘”.

Rita Pavone e la critica su Valerio Scanu: la replica

Dopo aver ascoltato la lunga lettera di Valerio Scanu, Rita Pavone si è emozionata e, durante l’intervista con Marco Liorni in studio, ha condiviso i suoi pensieri, lasciandosi andare a un momento di sincerità che, però, non è andato giù al cantante.

“Tutti noi abbiamo un momento di buio perché la generazione cambia e chi ti amava fino a ieri, domani non sono più interessati. Bisogna essere capaci di riprogrammare delle cose, spuntare su qualcosa, non seguire una scia. Il suo carattere forte non gli fa bene, si mette contro le persone. A volte bisogna sapersi mettere una pezza in bocca, deve pensare alle reazioni che ha. Valerio è un bravo ragazzo, ma è un po’ troppo polemico. Non gli fa bene”.

Valerio Scanu, che non ha mai avuto problemi a esprimere la sua opinione, ha subito replicato, affermando di apprezzare la trasparenza. Ha aggiunto che è sempre sincero con le persone che ha vicino e si aspetta la stessa sincerità da loro.