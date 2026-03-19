Ritardo nei messaggi di Mandelson, potenziali ripercussioni per Keir Starmer prima delle elezioni

La pubblicazione delle comunicazioni tra ministri e Peter Mandelson non arriverà quasi certamente prima della pausa parlamentare di fine marzo, e probabilmente slitterà fino a dopo Pasqua. Questo rinvio, confermato da più fonti vicine al dossier, concentra l’attenzione su una strategia di rilascio che il governo di Keir Starmer preferisce gestire in unica soluzione: l’obiettivo è divulgare la maggior parte dei documenti in un unico pacchetto piuttosto che in più tranche frammentate.

L’operazione di estrazione delle conversazioni digitali, soprattutto i messaggi WhatsApp, si è rivelata più complessa del previsto: alcune chat sono state recuperate dai telefoni dei partecipanti solo di recente. Il risultato è un calendario riscritto che sposta la finestra di pubblicazione oltre la riapertura delle Camere il 13 aprile, con la concreta possibilità che alcune rivelazioni arrivino a ridosso del voto del 7 maggio. In tutto questo la comunicazione pubblica del governo deve bilanciare trasparenza, rischi legali e la necessità di non compromettere indagini in corso.

Perché il governo ritarda il rilascio

Dietro lo slittamento ci sono tre scelte operative determinanti: il desiderio di pubblicare i file insieme, la necessità di completare la reperibilità dei materiali e il coordinamento con la Metropolitan Police su quali documenti trattenere. Il team di Downing Street preferisce evitare una diffusione a più tappe che potrebbe alimentare cicli mediatici continui; la scelta è quindi di concentrare il rischio in un unico momento, sperando di limitarne l’impatto prolungato. Nel frattempo, l’iter di revisione coinvolge anche l’Intelligence and Security Committee, incaricato di valutare le redazioni per motivi di sicurezza nazionale.

Estrazione dei messaggi e complessità tecniche

L’estrazione dei contenuti da applicazioni come WhatsApp ha richiesto accessi ai dispositivi e procedure forensi che non si sono concluse in tempi brevi; alcuni file sono stati disponibili per l’analisi soltanto nelle ultime settimane. Questo ha ritardato la compilazione della versione completa dei fascicoli che il Parlamento ha chiesto di pubblicare il 4 febbraio. Oltre al fattore tecnico, pesano anche le valutazioni legali su cosa possa essere divulgato senza pregiudicare indagini penali o segreti di Stato.

I rischi politici per Starmer e il governo

Il rinvio aggrava l’incertezza politica: se i messaggi contengono commenti informali o giudizi critici dei ministri, le testate potrebbero alimentare richieste di chiarimenti o, in casi estremi, dimissioni. Già nei file pubblicati l’11 marzo era emersa una nota che indicava il legame di Mandelson con Jeffrey Epstein come reputational risk e il consigliere per la sicurezza nazionale Jonathan Powell aveva definito il processo «weirdly rushed». L’attenzione si concentra ora su quali private opinioni e conversazioni saranno rese pubbliche nella prossima tranche.

Possibili conseguenze immediate

Fonti governative e parlamentari avvertono che l’apertura delle chat potrebbe portare a tensioni interne: sono stati chiamati a sottoporre i propri messaggi attuali e passati non solo i ministri in carica, ma anche ex membri dello staff come l’ex capo dello staff e l’ex direttore della comunicazione. Alcuni osservatori temono che la distinzione tra discussioni di governo e scambi personali diventi terreno di accuse di occultamento, soprattutto se il rilascio apparisse parziale o ritardato.

Contenuto dei file e quadro giudiziario

I documenti già divulgati rivelano che Mandelson era stato sollevato dall’incarico di ambasciatore negli Stati Uniti lo scorso settembre a causa dei legami con Jeffrey Epstein, e che nuove informazioni emerse dagli archivi americani hanno portato alla sua sospensione e, nel febbraio successivo, al suo arresto con l’ipotesi di misconduct in public office. Mandelson nega di aver commesso un reato e i suoi legali dicono che sta collaborando per chiarire la situazione: la sua priorità dichiarata è dimostrare la propria innocenza e si è già scusato per l’associazione con Epstein.

La polizia ha chiesto che alcuni scambi rimangano riservati, e resta da vedere quale porzione dei messaggi verrà effettivamente pubblicata. Tra i file attesi potrebbero esserci scambi con ministri, funzionari e consiglieri che toccano sia questioni di politica interna sia osservazioni sul panorama internazionale, inclusi riferimenti a figure come il presidente Donald Trump. Quanto emergerà nelle settimane a venire potrebbe ridefinire l’agenda politica del governo nelle fasi finali prima delle elezioni.