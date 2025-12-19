Ritardo nella firma dell'accordo commerciale UE-Mercosur a fronte di opposizioni

La tanto attesa firma dell’accordo commerciale tra l’Unione Europea e il blocco sudamericano Mercosur è stata rinviata a gennaio, a seguito delle crescenti proteste da parte degli agricoltori europei. Questo accordo, che ha richiesto oltre 25 anni di negoziati, è considerato cruciale per entrambe le regioni, ma le recenti contestazioni hanno messo in discussione la sua realizzazione.

La notizia del rinvio è stata confermata dalla portavoce della Commissione Europea, Paula Pinho, durante un incontro a Bruxelles. L’obbiettivo iniziale era quello di firmare l’accordo durante la visita programmata della presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, in Brasile. Tuttavia, il supporto di una maggioranza ampia tra gli Stati membri dell’UE era fondamentale e questo si è rivelato difficile da ottenere.

Le motivazioni dietro il rinvio

Il rinvio è stato il risultato di un accordo tra von der Leyen, il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa e il primo ministro italiano Giorgia Meloni, che ha espresso la necessità di rassicurare gli agricoltori italiani riguardo all’impatto del trattato sulle loro attività. Meloni ha chiesto un rinvio per garantire che eventuali importazioni a basso costo non danneggino il settore agricolo nazionale.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha anch’egli manifestato il suo disappunto riguardo all’accordo, sostenendo che i produttori europei già affrontano sfide significative e che non possono permettersi ulteriori rischi. Questo ha portato a una serie di discussioni tra diversi leader europei, con l’obiettivo di trovare un compromesso che possa soddisfare le esigenze di tutti.

Le reazioni delle nazioni Mercosur

I paesi del Mercosur, che includono Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, sono stati informati del rinvio e, inizialmente, hanno reagito con un ultimatum per una rapida firma. Tuttavia, il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha successivamente aperto alla possibilità di un rinvio, mostrando comprensione per la posizione italiana e promettendo che il Brasile avrebbe mantenuto il dialogo.

Proteste e tensioni in Europa

Le tensioni sono aumentate ulteriormente in seguito alle manifestazioni di protesta degli agricoltori a Bruxelles, dove i manifestanti hanno bloccato strade e utilizzato trattori per esprimere il loro malcontento. Le azioni hanno incluso l’uso di fuochi d’artificio e il lancio di prodotti agricoli come patate e uova contro le forze dell’ordine, che hanno risposto con gas lacrimogeni e cannoni ad acqua. Queste manifestazioni hanno portato anche all’evacuazione di parte dello staff del Parlamento Europeo.

Un giovane agricoltore francese ha dichiarato: “Stiamo combattendo per difendere i nostri posti di lavoro”, sottolineando l’urgenza della situazione. Gli agricoltori sono preoccupati che le concessioni fatte nel trattato possano mettere in pericolo le loro attività, specialmente nel settore della carne e dei pollami, dove i prodotti sudamericani potrebbero essere venduti a prezzi inferiori.

Le implicazioni politiche del rinvio

Il rinvio della firma dell’accordo potrebbe avere conseguenze significative per la posizione geopolitica dell’Unione Europea. I sostenitori del trattato, in particolare Germania e Spagna, avvertono che ulteriori ritardi potrebbero compromettere la credibilità dell’UE nei negoziati commerciali globali, specialmente in un contesto di tensioni commerciali con Stati Uniti e Cina.

In particolare, il trattato UE-Mercosur è visto come un’opportunità per diversificare i mercati e ridurre la dipendenza dalle forniture cinesi. Tuttavia, la crescente opposizione interna all’accordo potrebbe ostacolare tali progressi e spingere i paesi sudamericani a cercare alleanze alternative, come quella con Pechino, per la loro crescita economica.

Il futuro dell’accordo resta incerto, ma la questione dell’equilibrio tra protezione dei settori agricoli nazionali e le esigenze di un mercato globale in espansione continua a essere al centro del dibattito politico europeo.