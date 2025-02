Ritenzione idrica: come contrastarla con l’alimentazione

La ritenzione idrica può causare gonfiore, aumento di peso e disagio. Fortunatamente, una dieta equilibrata può aiutare a ridurre i sintomi e migliorare il benessere generale. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono gli alimenti che possono peggiorare la ritenzione idrica e quali sono quelli che, invece, la possono migliorare.

Ritenzione idrica

Conosciuta anche come “edema”, la ritenzione idrica è una condizione comune, che si verifica quando il corpo trattiene un eccesso di liquidi nei tessuti, causando gonfiore, sensazione di pesantezza e disagio. Questo accumulo di liquidi, che si può manifestare in varie parti del corpo, si verifica soprattutto sulle gambe, le caviglie, le mani e l’addome.

Principalmente, la ritenzione idrica è la conseguenza di:

Uno stile di vita sedentario , responsabile di una minore circolazione sanguigna e linfatica e conseguente accumulo di liquidi;

, responsabile di una minore circolazione sanguigna e linfatica e conseguente accumulo di liquidi; Un’ alimentazione ricca di sodio , che può portare il corpo a trattenere dei liquidi per mantenere l’equilibrio elettrolitico;

, che può portare il corpo a trattenere dei liquidi per mantenere l’equilibrio elettrolitico; Le fluttuazioni ormonali, che si verificano durante la menopausa o il ciclo mestruale.

In alcuni casi, la ritenzione idrica può verificarsi o aggravarsi a causa di alcune patologie o per l’effetto collaterale di alcuni farmaci.

Ritenzione idrica: come contrastarla

La ritenzione idrica può colpire sia gli uomini che le donne, sebbene le donne possano essere più predisposte a causa delle variazioni ormonali legate al ciclo mestruale, alla gravidanza e alla menopausa. D’altra parte, una dieta sbilanciata, lo stile di vita e alcune patologie possono essere fattori determinati negli uomini.

Contrastare la ritenzione idrica non è difficile, ma occorre pazienza e disciplina per cambiare approccio nei confronti dello stile di vita. Il nostro consiglio è, prima di tutto, quello di mantenere uno stile di vita attivo con esercizio fisico regolare, bere almeno due litri di acqua al giorno per mantenere il corpo idratato ed eliminare liquidi e tossine in eccesso, evitare di indossare abiti troppo stretti che possono limitare la circolazione e, quando è possibile, elevate le gambe per favorire il ritorno venoso.

Quanto all’alimentazione, è importante consumare quotidianamente:

Frutta e verdura che, essendo ricche di acqua, non solo favoriscono l’idratazione del corpo, ma anche l’eliminazione di liquidi e tossine in eccesso;

che, essendo ricche di acqua, non solo favoriscono l’idratazione del corpo, ma anche l’eliminazione di liquidi e tossine in eccesso; Alimenti ricchi di potassio per bilanciare i livelli do sodio nel corpo;

per bilanciare i livelli do sodio nel corpo; Proteine magre , che aiutano a mantenere il corpo in equilibrio senza aggiungere grassi in eccesso;

, che aiutano a mantenere il corpo in equilibrio senza aggiungere grassi in eccesso; Cereali integrali che, essendo ricchi di fibre possono facilitare la digestione e, quindi, migliorare la ritenzione idrica.

