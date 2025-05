Barbara D’Urso torna in TV? L'indiscrezione sul nuovo programma su Rai 1: "Il segretario della Lega punta a riportare in tv Barbara D’Urso"

Il ritorno di Barbara D’Urso sul piccolo schermo sembra sempre più vicino, secondo alcune indiscrezioni che vedono Matteo Salvini, ministro dei Trasporti e vicepresidente del Consiglio, intento a far sì che la conduttrice torni davanti alla telecamera.

Barbara D’Urso e il possibile ritorno in TV

Ecco che Barbara D’Urso potrebbe tornare a gennaio 2026, ogni venerdì pomeriggio su Rai1 con un programma di emotainment.

In un articolo pubblicato su Il Foglio e firmato da Salvatore Merlo, infatti, si parla del futuro professionale di Barbara D’Urso. Stando a quanto riportato, la conduttrice sarebbe pronta a tornare in TV. A portare avanti la sua causa ci sarebbe il Ministro Matteo Salvini: “Il segretario della Lega punta a riportare in tv Barbara D’Urso”. Il quotidiano riferisce quanto segue: “Il primo leghista a capire che si può perdere il nord ma conquistare l’Italia con una diretta Instagram. Ma da qui a diventare talent scout della Rai, ce ne passava. Non avremmo mai immaginato. E invece eccolo: sponsorizza, convince, preme. E alla fine, a quanto pare ottiene. Perché, come si dice in certi ambienti: ‘Matteo ci sa fare’”.

L’indiscrezione su Matteo Salvini: è lui a volere il suo ritorno in TV alla Rai?

Secondo Il Foglio, quindi, Barbara D’Urso potrebbe tornare in tv da gennaio 2026 con un nuovo programma su Rai1: “Su Rai 1, da gennaio, ogni venerdì pomeriggio. Con un programma di ‘emotainment’. Così ci dicono almeno dei dirigenti Rai. […] Un minestrone di lacrime, chiacchiere e sorrisi al wattaggio di un faro. […] Pareva condannata al limbo dei filtri Instagram, D’Urso. Finché non è arrivato un amico geniale: Salvini appunto. […] La vuole lui la D’Urso in Rai”.