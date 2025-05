Enzo Iacchetti si è raccontato in un intervista ad un noto quotidiano nazionale, tracciando un bilancio sulla propria vita artistica e privata che lo ha portato a formare assieme ad Ezio Greggio una delle coppie artistiche più famose e longeve nella storia della televisione italiana.

Enzo Iacchetti e quel desiderio di diventare famoso

Enzo Iacchetti, dal Derby assieme a Teocoli ed Abatantuono (e tanti altri) passando per il colloquio per un posto di lavoro come bancario sino all’approdo in televisione una storia fatta di successi e fallimenti ma con un obiettivo chiaro sin da bambino.

Il conduttore milanese è stato intervistato dal Corriere della Sera ed ha raccontato come è riuscito a diventare famoso ed anche di essere stato scartato da Maurizio Costanzo – “Lui non c’era. Non venni capito. Buttai i miei fogli a terra e me ne andai. “Basta, è finita, farò il tabaccaio. Dopo una settimana venni richiamato e persi la caparra per il bar sul lago”.

Ha poi voluto ricordare l’amico Maurizio Costanzo – “Mi manca molto, piango tuttora. Perché nessuno lo ricorda più e questo mi dà fastidio. Ho ancora il suo cellulare in rubrica, alla M come Mauri, Costanzo è stato come un secondo padre”.

Gli amori, stupito da Maddalena Corvaglia

E’ poi andato sul personale raccontando le storie d’amore che ha avuto, in particolare si è soffermato su quella avuta con Maddalena Corvaglia, velina di Striscia la Notizia – “«Lei per me è lo stupore. E’ stata una grande storia d’amore“.

Ha confessato di essere deluso dal non essere mai stato chiamato a fare cinema ma si è poi subito rimesso in carreggiata ammettendo di essere grato del successo che ha avuto.