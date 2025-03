Rituali bizzarri in tv: il caso di Dario Maltese e Myrta Merlino

Un rituale singolare prima della diretta

Il mondo della televisione è spesso costellato di aneddoti curiosi e rituali stravaganti, ma quello che ha recentemente attirato l’attenzione è il gesto di Dario Maltese, nuovo conduttore di Pomeriggio 5. Prima di andare in onda, Maltese lancia manciate di sale grosso a terra, ripetendo la formula “mer*a, mer*a, mer*a”. Questo gesto, che potrebbe sembrare una semplice superstizione, ha sollevato interrogativi e curiosità tra i telespettatori e i suoi colleghi.

La reazione di Myrta Merlino

Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la Notizia, ha colto l’occasione per interrogare Myrta Merlino, la conduttrice precedente del programma, riguardo a questo rituale. La sua risposta è stata di sorpresa: “Non lo sapevo. Che roba strana”, ha commentato, dimostrando di essere all’oscuro di questa pratica. Staffelli, con la sua consueta ironia, ha insinuato che Maltese potrebbe avere intenzioni ambiziose, chiedendo se il rituale fosse un modo per cercare di prendere il posto di Merlino. La conduttrice ha prontamente difeso il suo collega, affermando: “Io e Dario siamo amici. Mi fido molto di lui”.

Il futuro incerto di Myrta Merlino

Nonostante le rassicurazioni, il futuro di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 appare incerto. Il programma, sotto la sua conduzione, ha registrato ascolti deludenti, oscillando tra il 12 e il 15% di share, ben lontano dai risultati sperati. La concorrenza, rappresentata da La vita in diretta di Alberto Matano, continua a dominare il palinsesto, superando frequentemente il 20% di share. Le voci su un possibile cambio di conduzione si fanno sempre più insistenti, e si mormora che Mediaset stia considerando di dirottare Merlino su Rete 4, dove potrebbe trovare un ambiente più adatto alle sue caratteristiche.

In questo contesto, il rituale di Maltese non è solo un gesto bizzarro, ma potrebbe rappresentare un simbolo delle tensioni e delle incertezze che caratterizzano il mondo della televisione. Con il toto nomi già avviato per i possibili sostituti di Merlino, tra cui spiccano i nomi di Dario Maltese e Veronica Gentili, il futuro del talk show di Canale 5 rimane avvolto nel mistero.