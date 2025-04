Il cardinale Becciu e le rivelazioni sul processo

Il cardinale Angelo Becciu ha espresso il suo profondo sconcerto in seguito alla pubblicazione di chat segrete che coinvolgono figure chiave del processo vaticano. Queste conversazioni, fino ad ora omesse dai magistrati, rivelano dinamiche inquietanti che potrebbero compromettere l’integrità dell’intero procedimento giudiziario. Becciu ha dichiarato che queste rivelazioni confermano le sue denunce iniziali riguardo a una macchinazione orchestrata ai suoi danni, sottolineando come il processo sia stato costruito su falsità.

Le chat e le accuse di manipolazione

Le chat pubblicate dal quotidiano Domani mostrano interazioni tra Francesca Immacolata Chaouqui e Genoveffa Ciferri, nonché con il procuratore generale Alessandro Diddi. In uno dei messaggi, si legge: “Se scoprono che eravamo tutti d’accordo è finita”, una frase che secondo Becciu è eloquente e suggerisce una possibile collusione. Il cardinale ha affermato che il processo ha devastato la sua vita e lo ha esposto a una gogna mediatica di proporzioni mondiali. La sua attesa per l’appello del 22 settembre si fa ora più carica di tensione, con la speranza che la verità emerga finalmente.

Reazioni e implicazioni legali

Le rivelazioni hanno suscitato indignazione tra le persone che hanno contattato Becciu, evidenziando un’amarezza profonda per il comportamento di individui che, nonostante le accuse, continuano a ricoprire ruoli di prestigio in Vaticano. Becciu ha incaricato i suoi avvocati di intraprendere azioni legali per fare luce su queste condotte sconcertanti. Gli avvocati di Raffaele Mincione, co-imputato nel processo, hanno dichiarato che le chat confermano le loro precedenti denunce riguardo a interferenze e manipolazioni da parte dell’autorità giudiziaria vaticana.

Il ruolo di Chaouqui e le indagini

Francesca Chaouqui, descritta come una manovratrice nel processo, sembra avere accesso a informazioni riservate riguardanti l’inchiesta. Le sue interazioni con Ciferri rivelano una conoscenza dettagliata degli sviluppi processuali, sollevando interrogativi sulla trasparenza e sull’imparzialità delle indagini. Le conversazioni emerse suggeriscono che il processo potrebbe essere stato gravemente falsato, minando la credibilità dell’intero sistema giudiziario vaticano. La denuncia presentata da Rodney Dixon, avvocato di Mincione, al relatore speciale dell’Onu, mette in luce la necessità di un esame approfondito sull’indipendenza dei giudici e sulla correttezza delle procedure legali.