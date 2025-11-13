Rivelazioni sui legami tra Epstein e Trump: cosa emerge dalle email

Recentemente, sono emerse nuove informazioni riguardanti i legami tra il defunto Jeffrey Epstein e l’ex presidente Donald Trump. Queste informazioni, contenute in email rilasciate da Democratici della Commissione per la Vigilanza della Camera, gettano una luce inquietante sulle interazioni tra Epstein e Trump, che si protraggono da oltre un decennio. Epstein, noto per le sue attività illecite, ha fatto riferimento a Trump in diverse occasioni, suggerendo che l’ex presidente fosse a conoscenza delle sue pratiche discutibili.

Il contenuto delle email rivelato

Le email, inviate a Ghislaine Maxwell e all’autore Michael Wolff, mostrano Epstein discutere di Trump e delle sue relazioni con giovani donne, che, secondo le accuse, erano vittime delle attività di Epstein. In una comunicazione datata 2 aprile 2011, Epstein afferma: “Quella persona che non ha mai abbaiato è Trump… ha passato ore a casa mia con una vittima, e non è mai stato menzionato”. Queste affermazioni lasciano intendere che Trump potesse essere a conoscenza delle azioni di Epstein e che non abbia mai preso posizione in merito.

Le risposte di Maxwell e Wolff

Maxwell, che ha recentemente scontato una pena per traffico sessuale, ha risposto a Epstein dicendo: “Ci sto pensando…”. Questo scambio di email suggerisce un certo grado di complicità o, quantomeno, di conoscenza da parte di Trump riguardo alle pratiche illecite di Epstein. Wolff, a sua volta, ha consigliato a Epstein di permettere a Trump di “impiccarsi da solo” se interrogato su di lui durante un dibattito politico. Questo mette in evidenza un chiaro tentativo di distanziare Trump dalla reputazione di Epstein, mentre si naviga in un terreno politico complicato.

Reazioni politiche e comunicati ufficiali

Le rivelazioni hanno suscitato reazioni contrastanti. La Casa Bianca ha descritto le email come parte di un “hoax” politico, sostenendo che non dimostrano alcun comportamento inappropriato da parte di Trump. Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, ha affermato: “Queste email non provano nulla, se non che il presidente Trump non ha fatto nulla di sbagliato”. Tuttavia, la controversia solleva interrogativi su quanto fosse consapevole Trump riguardo alle azioni di Epstein, dato che entrambi si conoscevano da tempo.

Il contesto delle relazioni tra Epstein e Trump

Trump ha sempre minimizzato la sua relazione con Epstein, descrivendo Epstein come un “creep” e affermando di averlo espulso dal suo club Mar-a-Lago. Tuttavia, le email rivelano un’altra dimensione della loro interazione, suggerendo che Trump fosse in effetti a conoscenza di dettagli compromettenti. L’ex presidente ha anche citato che Epstein “rubava” giovani donne dal suo club, ma queste affermazioni non sono state mai supportate da prove concrete.

Il futuro delle indagini

La questione rimane aperta, poiché il Congresso sta considerando la possibilità di rendere pubbliche ulteriori informazioni riguardanti Epstein e le sue connessioni. La Commissione per la Vigilanza ha ottenuto accesso a un gran numero di documenti dall’eredità di Epstein e sta lavorando per chiarire ulteriormente la portata delle sue relazioni. In un contesto politico già teso, le rivelazioni possono avere un impatto significativo sulle future elezioni e sull’immagine pubblica di Trump.

In conclusione, le nuove email di Epstein non solo sollevano interrogativi sulla conoscenza di Trump riguardo alle attività illecite del suo ex amico, ma rivelano anche il complesso intreccio di relazioni che caratterizzano il mondo politico e sociale di oggi. Con la pressione crescente per chiarire questi legami, il pubblico è destato da un interesse rinnovato per le verità nascoste che potrebbero emergere.