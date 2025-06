Rkomi ha improvvisamente annullato tutti i concerti previsti per il tour estivo, lasciando sbalorditi i fan. Ma, cosa è successo? Come mai il rapper ha fermato il tour?

Sono tanti i fan di Rkomi ancora senza parole dopo la notizia dell’annullamento del tour estivo da parte del rapper.

Non è stato lo stesso Rkomi ha informare i fan della cancellazione del tour estivo ma una mail da parte dei rivenditori ufficiali a tutti coloro che avevano acquistato un biglietto per una o più date del tour. Nella mail c’è scritto che “per motivi organizzativi i concerti sono stati annullati”. Ma, cosa è successo veramente?

Rkomi, tour estivo annullato: cosa c’è dietro?

Come abbiamo appena visto, Rkomi ha improvvisamente annullato tutti i concerti del suo tour estivo. Sui social sono diverse le teorie circa l’annullamento, con i fan ancora increduli e che non vedevano l’ora di ascoltare le nuove canzoni dell’album “Decrescendo“. Tra le ipotesi dei fan, c’è chi ha pensato che magari aveva venduto pochi biglietti, chi ha pensato a motivi personali, chi ha gridato al complotto. La verità pare che sia che Rkomi ha avuto divergenze di vedute artistiche con l’agenzia Live Nation, in merito soprattutto al tour autunnale, che lui avrebbe voluto più intimo e non nei palazzetti.