Rob trionfa a X Factor 2025: da outsider a vincitore inarrestabile

Rob ha stupito il pubblico e la giuria con la sua straordinaria vittoria a X Factor 2025, dimostrando che ogni aspettativa può essere superata con talento e determinazione.

Rob ha trionfato a X Factor 2025, un risultato che ha colto di sorpresa molti, considerando le basse aspettative iniziali. La precedente vincitrice, Mimì, aveva avuto un percorso deludente, terminando la sua avventura a Sanremo Giovani dopo essere stata eliminata al primo scontro. Tuttavia, Rob ha saputo conquistare il pubblico fin dalla prima puntata, come evidenziato dal giornalista Davide Maistrello.

Il cammino di Rob verso la vittoria

Durante la prima puntata, Rob si è posizionata al terzo posto, a ben 120.000 voti dal concorrente vincitore di quella manche, eroCaddeo. Mentre Telly ha offerto una performance notevole, Viscardi ha ottenuto risultati discreti, e Layana ha avuto un confronto serrato con Amanda, battendola con un margine di soli 12.000 voti. Nella seconda manche, PierC ha dominato, ma Delia ha iniziato forte, mantenendo solo 20.000 voti di distanza dal leader. Gli altri concorrenti, come Tomasi, sono rimasti indietro, mentre i Copper Jitters sono stati eliminati al ballottaggio.

Le fasi della competizione

Delia ha vinto la prima manche, ma Rob ha iniziato la sua scalata, superando Telly senza però distanziarsi troppo. Layana ha mantenuto una posizione tranquilla, mentre Mayu è sfuggita al ballottaggio per soli 14.000 voti rispetto ad Amanda. Nella seconda manche, PierC ha prevalso con la sua controversa esibizione di “Locked Out Of Heaven”, battendo la canzone di Caddeo, “Sere Nere”. Viscardi ha mantenuto il suo vantaggio su Tomasi, dando segnali che lo avrebbero potuto portare tra i semifinalisti. Michelle, pur rimanendo ultima, ha comunque superato Amanda nell’unico TILT di questa stagione, con un distacco di quasi 100.000 voti.

Ogni puntata si è caratterizzata per il suo formato a due manche. Nella prima, PierC ha mantenuto la prima posizione, seguito da Rob, che ha superato i 400.000 voti, mentre Caddeo e Tomasi sono stati salvati da Mayu. Nella seconda manche, Delia ha conquistato la vittoria, ma non con un margine schiacciante su un Tellynonpiangere che ha iniziato a ricevere critiche. Viscardi si è mantenuto in carreggiata, mentre Michelle ha fatto un decisivo balzo in avanti con “Torn”, superando Layana e mandandola al ballottaggio.

La semifinale e il trionfo finale

Rob ha finalmente superato PierC per la prima volta, stabilendo un possibile parco di semifinalisti con Caddeo, Delia, Telly e Viscardi, mentre Tomasi si trovava in una posizione di svantaggio. Michelle, ultima provvisoria, doveva recuperare 36.000 voti su Layana. Durante la manche libera, Rob ha brillato con “Bring Me To Life”, accumulando un vantaggio di 114.000 voti su PierC, che ha faticato a mantenere il secondo posto. Delia ha cominciato a calare di intensità, mentre Tomasi ha impressionato con “I giardini di Marzo”. Michelle e Layana, sfortunate, hanno dovuto lasciare la competizione.

Nella finale, Rob ha conquistato la manche dedicata ai brani originali, ma il suo vantaggio non era insormontabile. Tuttavia, nel medley finale, Rob ha superato il milione di voti, accumulando un tesoretto di 275.000 voti rispetto agli avversari. EroCaddeo, già in seconda posizione, ha confermato il suo posto con l’inedito “Punto”, il più votato tra i quattro, mentre PierC ha subito un duro colpo con “Neve Sporca”.

Il viaggio di Rob a X Factor 2025 dimostra come il talento e la determinazione possano riscrivere le aspettative iniziali. La sua vittoria è un chiaro esempio di come il pubblico possa apprezzare e supportare un artista che si distingue per la sua unicità e il suo impegno.