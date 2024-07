Roberta Metsola, eurodeputata maltese, è stata rieletta come presidente del Parlamento Europeo. Guiderà l’Eurocamera per i prossimi due anni e mezzo.

Roberta Metsola rieletta presidente del Parlamento Europeo

La Plenaria riunita a Strasburgo ha rieletto Roberta Metsola come presidente del Parlamento Europeo. L’eurodeputata maltese guiderà l’Eurocamera per i prossimi due anni e mezzo. Metsola è stata confermata con una maggioranza record, eletta con 562 sì su 699 voti. L’altra candidata era Irene Montero, che ha preso 61 preferenze.

“Grazie della vostra fiducia. Sarà un parlamento per tutti in Europa, per rispettare le promesse dei padri fondatori” ha dichiarato Roberta Metsola, aggiungendo di essere convinta che “la nostra sia un’Europa per tutti” e sottolineando che bisogna garantire l’uguaglianza offrendo a tutti le stesse possibilità. Sono poi arrivate le congratulazioni della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Roberta Metsola rieletta: “Sfide imprevedibili per Ue”

“Le sfide che ci attendono richiedono una leadership forte. Dobbiamo essere pronti, il futuro è tutt’altro che prevedibile. Vorrei continuare a lavorare con tutti noi per affrontarlo” ha dichiarato Roberta Metsola, presentando la sua candidatura alla Plenaria dell’Eurocamera. Ha voluto anche ricordare David Sassoli, “un presidente che aveva messo prima di tutto la dignità delle persone“. “Non avrò paura di prendere decisioni difficili, tratterò gli eurodeputati in modo giusto e con dignità. Se mi darete fiducia non vi deluderò” ha aggiunto Metsola.