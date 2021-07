Roberto Mancini, il rapporto complicato con la figlia Camilla

Il CT della nazionale Mancini è padre di tre figli, eppure pare che proprio con la figlia Camilla abbia avuto dei rapporti complicati.

Il CT della Nazionale Roberto Mancini è uno degli uomini chiave del successo degli azzurri in questi europei del 2020. La ricetta del successo proposta dall’ex campione è sotto l’occhio di tutti. Un team fresco e giovane capace di essere allo stesso tempo fantasioso sul campo e al contempo di divertirsi, non dimenticandosi mai di sottovalutare l’avversario.

Poco sappiamo tuttavia sulla sua vita privata. Si sa ad esempio che è padre di tre figli tutti avuti dalla prima moglie Federica Morelli dalla quale ha divorziato e che è sposato in seconde nozze con Silvia Fortini. Ed è proprio come con una dei figli ovvero Camilla che Mancini avrebbe avuto un rapporto non propriamente facile.

Roberto Mancini figlia, il rapporto non facile

Le frizioni del rapporto tra padre e figlia sarebbero emersi all’epoca del divorzio.

In quel periodo infatti la figlia Camilla che studiava a Londra pare avesse deciso di trasferirsi per vivere con la madre. Con il divorzio dunque pare che qualcosa si fosse frenato con il padre. Un dettaglio dunque che ha attirato non poco l’attenzione.

Nonostante ciò sembrerebbe che i rapporti si siano distesi. In seguito alla vittoria della Nazionale Camilla è stata una delle prime a commentare attraverso una storia di Instagram il trionfo del padre scrivendo: “Sei un visionario”.

Non ha inoltre mancato di criticare chi lo ha attaccato: “Te ne hanno dette tante all’inizio. Ti hanno anche attaccato. Ora però salgono sul carro. Tu, sempre stato un signore. Un numero 10”, quindi ha condiviso una foto insieme a Vialli e Oriali che vale più di mille parole.

Roberto Mancini figlia, chi è Silvia Fortini

Dal 2018 Roberto Mancini è sposato insieme a Silvia Fortini, donna a capo di un prestigioso studio legale della capitale che tra le altre cose assiste da alcuni anni il CT della Nazionale.

La scintilla tra i due sarebbe scoppiata nell’estate del 2017 circa quando i due vennero sorpresi a Saint Tropez, in una seconda occasione partirono alla volta delle Antille, infine il matrimonio. Per ciò che riguarda la prima moglie, il divorzio è costato 40 mila euro al mese.