Roccaraso: Rita De Crescenzo Rivoluziona il Turismo Invernale con un Nuovo Approccio

La tiktoker napoletana Rita De Crescenzo sta per lanciare una nuova iniziativa che promette di cambiare il modo di vivere il turismo invernale a Roccaraso. Dopo la massiccia affluenza di turisti lo scorso anno, che aveva messo in crisi la cittadina abruzzese, Rita propone un approccio più organizzato e rispettoso dell’ambiente.

Un anno dopo l’invasione

Circa un anno fa, Roccaraso era stata teatro di una massiccia affluenza di turisti napoletani, attratti dalla popolarità della De Crescenzo. Quell’evento, sebbene entusiasta, aveva causato non pochi disagi, tra cui congestione del traffico e sovraccarico dei servizi pubblici. Quest’anno, l’influencer ha deciso di riproporre l’invito, ma con un messaggio chiaro: “Organizziamoci e andiamo con criterio.”

Un nuovo messaggio per il sindaco

Nella sua recente comunicazione su TikTok, Rita ha indirizzato un messaggio diretto al sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, esprimendo la sua volontà di visitare la località sciistica, ma con l’intento di farlo in modo più responsabile. “Ci organizziamo,” ha sottolineato, enfatizzando l’importanza di non lasciare spazzatura e di mantenere puliti gli spazi pubblici.

Un approccio più rispettoso

Rita ha delineato un piano per la gita, suggerendo ai suoi follower di viaggiare autonomamente e di affittare piccole abitazioni per la permanenza. “Non vogliamo essere la causa di disagi,” ha affermato, evidenziando la necessità di un comportamento civile durante la visita. L’idea è quella di godere della neve senza compromettere l’integrità della località.

Un invito alla responsabilità

La tiktoker invita i suoi fan a partecipare commentando il video d’invito, ma la grande attesa è rivolta alla risposta del primo cittadino. Sarà in grado di gestire un’altra ondata di turisti? E soprattutto, quali misure adotterà per garantire un turismo sostenibile?

Il futuro del turismo a Roccaraso

Questa iniziativa di Rita De Crescenzo porta alla luce una questione critica nel settore turistico: la necessità di un’organizzazione e di un rispetto reciproco nei confronti delle comunità locali. Con il turismo che continua a crescere, è fondamentale trovare un equilibrio tra l’afflusso di visitatori e le esigenze delle popolazioni residenti.

In un periodo di ripresa post-pandemia, il turismo deve evolversi e adattarsi a nuove sfide. La proposta di Rita potrebbe fungere da modello per altre località che affrontano problemi simili. La chiave per un turismo sostenibile è la collaborazione e il rispetto reciproco, elementi essenziali per garantire esperienze positive per turisti e residenti.