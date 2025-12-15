L’anno sta per volgere al termine ma i rumors sui palinsesti televisivi sono già iniziati a circolare ed indubbiamente uno dei programmi cult del prossimo anno è l’edizione VIP del Grande Fratello. In questo momento non si hanno notizie certe ma si sà i nomi dei possibili partecipanti fanno sempre gola e permettono di alimentare storie interessanti.

GF VIP 2026, tanti possibili nomi di prestigio

Al momento non vi sono notizie certe sul cast, comprensibile dato che si inizierà ad avere qualcosa di ufficiale nei primi mesi dell’anno venturo visto che è probabile un avvio in primavera.

Come riporta Biccy.it l’edizione 2026 sarà la prima dopo 3 anni ad essere totalmente dedicata ai VIP. L’ultimo GF VIP è stato vinto da Nikita Pelizon ed era la settima edizione, dopo vi sono stati mix tra VIP e NIP, una combinazione che ha stancato.

Questo è quello che emerge dagli ascolti, le persone comuni non sono più un qualcosa di attraente, al contrario dei VIP che grazie alla loro fama fanno sempre parlare.

I primi nomi di possibili concorrenti sono Marina La Rosa, concorrente della prima edizione del Grande Fratello nel 2000, Walter Zenga, ex portiere dell’Inter e ora opinionista sportivo dopo il passato da allenatore e Donatella Rettore, grandissima cantante degli anni ’80.

Anche se il nome sulla bocca di tutti è un altro ed è una vera e propria sorpresa.

Rocco Casalino tra i prossimi concorrenti del GF VIP 2026

L’ultimo nome giunto finora, sempre in qualità di rumor, è quello di Rocco Casalino che partecipò alla prima edizione nel 2000, vinta dalla partecipante dell’edizione 2025, ovvero Cristina Plevani.

Dopo il GF Casalino ha ricoperto il ruolo di responsabile ufficio stampa per i governi Conte I e Conte II nonchè capo della comunicazione del M5S per Senato, Camera e Parlamento Europeo.

Questo incarico illustre lo ha abbandonato nel novembre di quest’anno di comune accordo con Giuseppe Conte. Chissà che trovandosi libero da impegni non decida di rimettersi in gioco.

In ultima ha declinato l’invito al documentario di Mediaset Infinity dedicato al 25esimo anniversario della prima edizone del Grande Fratello.