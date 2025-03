Il Grande Fratello non smette di essere al centro dell’attenzione e delle polemiche anche a distanza di due giorni dall’ultima puntata. Al centro delle discussione la battaglia tra le opinioniste presenti in studio. In particolare la figura di Beatrice Luzzi non è uscita vincente ed è stata colpita anche da altre persone vicine al programma.

Beatrice Luzzi, che cosa è successo in studio?

Beatrice Luzzi ha avuto un acceso scontro con Stefania Orlando nella puntata di giovedì 13 marzo dove ad uscire è stata proprio la stessa Orlando. Il rapporto tra le due è teso da diverso tempo, la partecipazione dell’attrice al reality fa solo da corollario.

Luzzi ha accusato Orlando di avere come riporta Leggo.it – “un atteggiamento cattivo” – mentre Orlando ha risposto di aver “analizzato quello che succede nella casa”.

Il commento di Marina La Rosa su Beatrice Luzzi

Non solo in diretta, il “caso Luzzi” è proseguito anche al di fuori della prima serata di giovedì 13. L’ex concorrente Marina La Rosa ha voluto esprimere il proprio parere sulla Luzzi all’interno del programma “Pomeriggio Cinque” condotto da Myrta Merlino.

“Che arroganza! Credo sia logorata dalla gelosia e dall’invidia. Si è adagiata su questo sgabello dal quale la invito a scendere”. – Queste le parole de La Rosa riportate dal sito Leggo.it

Luzzi insomma non è apprezzata sia dal pubblico che dagli opinionisti per il suo ruolo all’interno del reality condotto da Alfonso Signorini. Chissà come si chiuderà questa vicenda dai toni bollenti.