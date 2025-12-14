Giuseppe Conte ha risposto a diverse domande ad Atreju, la kermesse di Fratelli D’Italia. Il leader del Movimento 5 Stelle si è espresso sia sul Campo Largo, sia sull’assenza di Elly Schlein.

Atreju, parla Giuseppe Conte: l’annuncio sul Campo Largo

Ad Atreju, il leader del M5S, Giuseppe Conte, ha risposto a diverse domande, tra quella di chi gli chiedeva se il Movimento si presenterà in coalizione con i dem alle prossime elezioni politiche.

Ecco cosa ha risposto Conte: “noi siamo disponibili a dialogare con il Pd e con le altre forze progressiste. Se verrà fuori un’alleanza dipenderà solo dai programmi, se ci verranno scritte le nostre battaglie di sempre, dall’etica pubblica alla legalità, alla giustizia ambientale e sociale. Prima il programma, il candidato verrà dopo.“ Conte ha poi anche risposto alla domande sull’assenza di Elly Schlein.

Atreju, parla Giuseppe Conte: le sue parole sull’assenza di Elly Schlein

Tommaso Cerno, ad Atreju, ha domandato a Giuseppe Conte cosa ne pensa dell’assenza della segretaria dem Elly Schlein alla kermesse di FDI. Queste le parole del leader dei M5S: “anche una sedia vuota qui, Giorgia Meloni la padrona di casa aveva esteso l’invito anche a me, poteva esserci lei da buona padrona di casa.” Infine alla domanda se era contento di essere ad Atreju da solo ha riposto: “verrà il giorno, io sono sicuro che verrà un giorno in cui faremo questo confronto.“