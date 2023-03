Rogo a Jesi, paura nel piazzale di un'azienda

Un grosso incendio si è sviluppato nella mattinata di oggi, martedì 14 marzo, nel piazzale di un’azienda di Jesi (Marche). Paura e preoccupazione da parte dei dipendenti della fabbrica, che hanno immediatamente chiamato i Vigili del Fuoco accorsi sul posto.

Jesi, incendio nel piazzale di un’azienda: intervengono i vigili del fuoco

Erano circa le 9 e 30 di questa mattina quando, nel piazzale di un’azienda produttrice di componenti per trattori situata nella zona industriale della città di Jesi, si è acceso un’incendio. Ad andare a fuoco, nella fabbrica di via Novello, sono stati materiali di diverso genere. I dipendenti della fabbrica hanno subito allertato i Vigili del Fuoco, arrivati sul posto con quattro autobotti. Dopo diversi minuti di lavoro, il liquido schiumogeno antincendio ha avuto l’effetto desiderato, riuscendo a spegnere le fiamme.

L’aiuto dei dipendenti e l’arrivo della Polizia

L’incendio è stato domato con facilità anche grazie all’aiuto determinante di alcuni dipendenti dell’azienda stessa, che una volta viste le prime fiamme divampare sono interenuti con degli estintori. Nessuna persona, fortunatamente, è rimasta ferita. Nel frattempo, gli agenti di Polizia arrivati in Via Novello hanno messo in sicurezza la zona e hanno iniziato ad indagare sulle cause del rogo.