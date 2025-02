Roma, ragazza di 19 anni muore investita in via Laurentina: alla guida un uom...

Una giovane di 19 anni ha perso la vita dopo essere stata investita e uccisa da un’auto guidata da un uomo di 72 anni. L’incidente è avvenuto ieri, martedì 25 febbraio, poco prima delle 13, a Roma, lungo via Laurentina.

Tragedia a Roma: 19enne investita e uccisa in via Laurentina, alla guida un 72enne

La ragazza, Daniela Gambardella, stava attraversando la strada quando è stata investita da una Mercedes guidata da un uomo anziano, che si è subito fermato per prestarle soccorso.

La 19enne è stata soccorsa pochi metri oltre le strisce pedonali, dopo essere stata trascinata dall’auto. Per liberarla è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Successivamente, il personale del 118, accorso sul posto, ha preso in carico la giovane, ma per Daniela non c’è stato nulla da fare.

La polizia locale ha sequestrato l’auto e avviato un’indagine per ricostruire l’incidente nei pressi del centro commerciale Maximo. Gli agenti stanno analizzando il semaforo, raccogliendo testimonianze e filmati per chiarire la dinamica, inclusa la velocità del veicolo. L’automobilista è stato sottoposto ai test per alcol e droga, in attesa di risultati. Probabile l’accusa di omicidio stradale.

Daniela Gambardella, originaria della Campania, si era trasferita a Roma a settembre per studiare al Dams, coltivando il sogno di diventare attrice. Amava il canto e, martedì, secondo quanto riportato da Roma Today, stava lavorando come promoter in uno stand del centro commerciale, proprio di fronte al luogo dell’incidente.