Un 19enne di Roma si impicca al terrazzo con un lenzuolo dopo aver avuto una lite con la fidanzata. Al momento è gravissimo.

Un giovane di 19 anni ha cercato di togliersi la vita impiccandosi alla ringhiera del terrazzo di casa dopo aver litigato bruscamente con la propria fidanzata. Sarebbe stata proprio quest’ultima a rendersi conto della situazione e a chiamare i soccorsi.

Il ragazzo è ancora vivo, anche se le sue condizioni vengono descritte come graavissime.

Stando a quanto riportato dalle forze dell’ordine intervenuto sul luogo della vicenda, il 19enne avrebbe avuto una brusca lite con la propria fidanzata, al termine della quale la ragazza sarebbe andata in un’altra stanza dell’appartamento situato in via Gregorio VII a Roma.

Poco dopo la litigata, la fidanzata sarebbe tornata nella stanza con il balcone e li avrebbe visto il giovane appeso alla ringhiera del terrazzo con un lenzuola intorno al collo.

Immediatamente la ragazza ha chiesto aiuto al Numero unico per le emergenze, con il personale del 118 che è prontamente intervenuto. Al loro arrivo i medici hanno trovato il 19enne ancora vivo, ma con un battito cardiaco molto debole.

Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Camillo di Roma per ricevere le cure necessarie. Stando a quanto trapelato dal nosocomio della Capitale, le sue condizioni sarebbero al momento molto gravi e permerarrebbe ancora il pericolo di vita.