Storie di “ordinari” attacchi di animali selvatici a Roma, dove una donna viene aggredita e mandata all’ospedale da 6 cinghiali mentre va a spasso col cane. Da quanto si apprende la 50enne Francesca Gattoni Celli ha raccontato a Il Messaggero la sua bruttissima esperienza. Ed è stata davvero poco piacevole a sentire le sue parole: “Ho visto la morte in faccia”. La vittima stava portando a passeggio il suo cane sotto casa, su via Trionfale.

Roma, aggredita da 6 cinghiali in centro

Ad un certo punto la signora Celli si è trovata faccia a faccia con un branco di cinghiali. Si trattava di “sei animali enormi con tre cuccioli al seguito”. A quel punto ed allo scopo di mettere in salvo lei e il suo cane, un meticcio di taglia media, la donna è fuggita ed è caduta sbattendo la testa. Per quella ferita la 50enne ha passato la notte al pronto soccorso. Ed ha raccontato: “Ieri sera verso le 22.30 stavo facendo una passeggiata su via Trionfale con il mio cane. Ero al telefono con una mia amica quando, all’altezza della chiesa di San Francesco, il cane si è girato improvvisamente. Gli animali hanno cominciato ad inseguirmi, correvano verso di me”.

“Sono scappata urlando e sono caduta”

Poi il racconto si fa concitato: “Sono scappata urlando, il cane aveva paura, continuava ad abbaiare, a un certo punto mi ha tirato talmente forte che sono caduta per terra e ho sbattuto la testa e il braccio su un gradino. Il cellulare è caduto per terra, ho perso il guinzaglio e il cane è scappato”. E ancora: “Anche i cinghiali sono scappati quando hanno visto arrivare alcune persone. Per fortuna dall’altra parte della strada c’era un medico, uno specializzando dell’ospedale Gemelli che ha chiamato l’ambulanza“. Poi la 50enne ha chiosato mestamente: “Sono finita al pronto soccorso dove mi sono stati riscontrati 3 giorni di prognosi per trauma cranico e trauma al gomito. E’ assurdo rischiare la vita perché si sta portando a spasso il cane o si va a buttare la spazzatura sotto casa. Ma in che città viviamo?”.