Roma, agguato ultrà ai tifosi del Napoli ci sono i primi fermati

Le indagini sono partite subito dopo i fatti di Roma e dopo un agguato ultrà ai tifosi del Napoli: ci sono i primi fermati e ci sono testimonianze drammatiche di quei minuti. Dopo la brutale aggressione avvenuta in zona Piazza Bologna la polizia ha dei nomi. Su Il Mattino è comparsa intanto la testimonianza di una delle vittime: “Li ho sentiti urlare, nemmeno il tempo di voltarmi per capire chi fossero che ho sentito una botta micidiale alla testa, sono caduto e giù calci contro di me”.

Roma, agguato ultrà ai tifosi del Napoli

Chi sta raccontando? Il 24enne Santiago Del Prete, origini partenopee e a Roma per motivi di studio e di lavoro. Che dice: “Erano almeno in venti, forse trenta, tutti vestiti di scuro e incappucciati, coi caschi calati sul capo o in mano da usare a mo’ di armi. Avevano i manganelli. Si sono avventati alla rinfusa sui primi che gli capitavano, a un ragazzo che sventolava bandiera del Napoli lo hanno massacrato”. E ancora: “C’erano anziani, donne, un bambino con il cagnolino, nessuno scrupolo per loro. Erano organizzati e decisi”. Dai media si apprende che il giovane giovedì notte è finito all’Umberto I per le percosse ricevute da un commando di incappucciati. Lui si trovava in piazza Bologna a brindare allo scudetto degli undici di Spalletti.

Bastonate senza pietà a Piazza Bologna

Il giovane ha avuto 7 giorni di prognosi: “Mi hanno fatto la Tac e per fortuna non c’è nulla di rotto, sono un miracolato”. I media spiegano che alcuni componenti presunti del commando sono stati già identificati dalla polizia e saranno denunciati. E pare che fra i fermati ci siano anche violenti che avevano già partecipato agli scontri in autostrada di incidenti di Badia al Pino che costarono la squalifica alle tifoserie ad inizio anno.