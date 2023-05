Il Napoli ha vinto con cinque giornate di anticipo la Serie A 2022/23. Un verdetto che non è mai stato in discussione durante tutto il campionato grazie alla costanza di risultati degli uomini di Spalletti che hanno sbaragliato la concorrenza. Tantissimi esponenti del mondo della politica italiana hanno voluto complimentarsi con la squadra azzurra.

Napoli, arriva lo scudetto: la reazione dei politici italiani

Primo fra tutti, ovviamente, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che si lascia andare ad un’esultanza su Twitter: “Dopo 33 anni abbiamo scritto una pagina indelebile della nostra storia. Napoli ora puoi gioire, te lo meriti. #napolicampioneditalia.” Lo segue a ruota anche Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania: “La vittoria dello scudetto da parte del Napoli è un risultato sportivo straordinario che passa alla storia del calcio italiano. È un riconoscimento per una squadra e un allenatore che hanno dimostrato sul campo una assoluta eccellenza. Facciamo a tutti loro i nostri complimenti. È una vittoria che si carica, come è evidente, anche di altri significati che vanno al di là del calcio. È un motivo di orgoglio e in qualche modo di riscatto per Napoli e per il Sud e per i tanti nostri concittadini che ci guardano da ogni parte del mondo.” Anche Mara Carfagna è d’accordo: “Complimenti al Napoli, per uno scudetto strameritato! Bravissimi tutti: società, tecnici e squadra. Vince Napoli, vince il Sud!”

Il messaggio di Matteo Salvini

Anche Matteo Salvini, noto appassionato di calcio e tifoso del Milan che solo qualche settimana fa si era lasciato andare a qualche battuta sul Napoli dopo il passaggio del turno in Champions League mancato dai partenopei proprio contro i rossoneri, ha scritto un messaggio di complimenti ai rivali sportivi. “Complimenti al Napoli, da milanista devo dire che squadra e città questo Scudetto l’hanno strameritato. Sacrosanto festeggiare – scrive su Twitter il leader della Lega – “Mi auguro con ragionevolezza e senza troppi casini.”