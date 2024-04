Roma, arrestato membro attivo dell'Isis: era colpito da mandato d'arresto internazionale

Nella mattinata di lunedì 8 aprile la polizia ha arrestato all’aeroporto di Roma Fiumicino Ilkhomi Sayrakhmonzoda, un uomo di 32 anni che si è arruolato nelle fila dell’Isis come membro attivo. Sulla testa dell’uomo, cittadino del Tagikistan pendeva un mandato d’arresto internazionale “per essersi arruolato nelle fila dello stato islamico ed essere andato in Siria a combattere nel 2014”. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha espresso soddisfazione per l’operazione portata avanti dalla Polizia nella capitale.

Arrestato membro attivo dell’Isis. Piantedosi: “Un risultato importante”

Stando a quanto riporta Adnkronos, l’arresto del latitante è avvenuto dopo che quest’ultimo si era imbarcato su un volo proveniente da Eindovhen, intorno alle 11.45. Ad eseguire l’operazione è stata la DIGOS della Capitale che si è servita del supporto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e la Polizia di Frontiera di Fiumicino.

Il capo del Viminale – si legge ancora – ha commentato così la buona riuscita dell’arresto: “L’arresto di un cittadino del Tagikistan avvenuto oggi grazie all’attività della Polizia di Stato rappresenta un risultato molto importante, il frutto dell’efficace attività di prevenzione svolta dai nostri apparati sul territorio nazionale per contrastare la minaccia terroristica”.

Il segretario del Coisp: “Indagine complicata e laboriosa”

Anche Domenico Pianese, segretario generale de sindacato della Polizia Coisp, ha espresso attraverso un comunicato un commento positivo sull’arresto del latitante spiegando che “Il fermo di questo criminale è avvenuto in seguito a un’indagine complicata e molto laboriosa, portata avanti nel corso degli ultimi mesi grazie alla competenza degli agenti italiani nell’ambito del terrorismo internazionale”.