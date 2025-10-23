La tragedia di oggi a Roma, un uomo di 83 anni è morto dopo essere stato travolto da un camion mentre attraversava via di Torpignattara con il deambulatore. Anche sulle strisce pedonali, il traffico intenso e i mezzi pesanti possono trasformare un semplice attraversamento in un rischio grave, sottolineando l’urgenza di interventi per aumentare la sicurezza stradale.

Roma, attraversa sulle strisce e un camion lo travolge

Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 23 ottobre 2025, un grave incidente stradale ha scosso il quartiere Torpignattara a Roma. Intorno alle 14, un uomo di 83 anni stava attraversando via di Torpignattara, nei pressi del civico 38 e probabilmente sulle strisce pedonali, quando è stato travolto da un camion guidato da un uomo di 46 anni.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti immediatamente gli operatori del 118, che hanno trasportato il pensionato in codice rosso al policlinico Umberto I, e gli agenti della Polizia Locale del Gruppo Prenestino, che hanno provveduto a chiudere temporaneamente il tratto di strada per consentire i rilievi.

Roma, attraversa sulle strisce e un camion lo travolge: morto dopo l’impatto terribile

Nonostante l’immediato intervento dei medici, l’ottantatreenne è deceduto poche ore dopo il ricovero. I tentativi di rianimazione si sono rivelati vani. L’autista del camion, rimasto sul posto per prestare soccorso, è stato trasferito all’ospedale Vannini per gli accertamenti di rito, tra cui quelli sull’alcol e sostanze.

La Polizia Locale ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell’investimento.