Dopo aver fatto il bagno in piscina cinque bambini hanno accusato malori. Il dramma nella giornata di ieri, 2 giugno 2025, nella piscina di via Capanna Murata alla Borghesiana, Roma.

Roma, bambini intossicati in piscina: choc alla Borghesiana

Doveva essere una giornata di svago e divertimento, invece si è trasformata in un incubo per cinque bambini.

I piccoli si sono sentiti male dopo aver fatto il bagno nella piscina di un centro sportivo in via della Capanna Murata, in zona Borghesiana, a Roma. L’allarme è scattato intorno alle 17.30, quando uno dei genitori ha chiamato i soccorsi. Sul posto l’Ares 118 che ha traportato i bambini in ospedale. Sulla vicenda sta già indagando la Polizia, si pena a una intossicazione da cloro.

Roma, cinque bambini intossicati dopo un bagno in piscina: uno è grave

I cinque bambini che si sono sentiti male dopo un bagno nella piscina di un centro sportivo in zona Borghesiana a Roma sono stati traportati in ospedale. Due di loro sono stati dimessi, due sono stati ricoverati in reparto mentre un bimbo di 9 anni risulta ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva.