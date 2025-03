Alunni della primaria Manzoni di Gallarate con disturbi gastrointestinali, alcuni ricoverati. Indagini sulla mensa per possibile intossicazione.

Un sospetto caso di intossicazione alimentare ha interessato molti studenti di una scuola primaria di Gallarate, in provincia di Varese. L’episodio, avvenuto martedì 4 marzo, ha causato malesseri diffusi tra i bambini e insegnanti, che hanno accusato sintomi come nausea, diarrea e dolori addominali dopo aver pranzato alla mensa scolastica.

Gallarate, malori in classe legati a intossicazione: 31 bambini e 2 maestre coinvolti

I problemi gastrointestinali hanno reso necessario il ricorso al pronto soccorso, con alcuni bambini trasferiti all’ospedale di Busto Arsizio, data l’assenza del reparto di pediatria a Gallarate. Le cause sono ancora in fase di verifica, ma le famiglie ipotizzano un legame con la mensa scolastica. Nel frattempo, sono state avviate indagini per individuare l’origine del caso e accertare eventuali responsabilità.

Il Comune di Gallarate ha seguito la procedura prevista in questi casi, segnalando l’accaduto all’Agenzia per la Tutela della Salute dell’Insubria e incaricando un tecnologo alimentare di analizzare il cibo consumato dagli alunni. Il pasto del giorno, come riportato da Il Giorno, includeva ditalini con lenticchie, provolone, fagiolini con olio, pane e arance, alimenti considerati a basso rischio microbiologico.

Nel tardo pomeriggio, il pronto soccorso di Gallarate ha registrato 12 accessi per sintomi comparsi simultaneamente. Due sono stati ricoverati a Busto Arsizio, altri due a Legnano, mentre gli altri sono stati dimessi. A Busto si contano 19 accessi.

Gallarate, malori sospetti in classe: le prime ipotesi

Oltre all’ipotesi di intossicazione alimentare, alcuni genitori hanno suggerito che i malori non fossero causati dal cibo, ma da un’altra fonte.

“I piatti mangiati dai bambini erano diversi, per questo qualcuno ha pensato che il problema sia legato all’acqua che hanno bevuto“, afferma un genitore. Tuttavia, al momento tutte le ipotesi, comprese quelle relative all’intossicazione alimentare e ad altre possibili cause, sono sotto esame da parte degli inquirenti.