A Pescara si è verificato un episodio di intossicazione alimentare che ha coinvolto i clienti di un ristorante all you can eat di sushi del centro, per i quali una serata al ristorante giapponese si è trasformata in un incubo.

Pescara, intossicazione alimentare al ristorante di sushi

Circa dodici le persone che sono finite in pronto soccorso o alla guardia medica. Nel frattempo, mentre l’indagine epidemiologica è ancora in corso, è emerso che sarebbero decine, forse anche più di 50, i clienti ad aver accusato malori e che hanno contattato i medici di base. Il timore è che possa trattarsi di salmonella. Attualmente il ristorante in questione è già stato chiuso dalla Asl.

Le indagini in corso

Il Servizio veterinario dell’azienda sanitaria, a seguito dell’ispezione dell’attività e dopo averne disposto la chiusura per una serie di carenze, si sta ora occupando dei campionamento del pesce crudo e cotto e dei preparati trovati nel ristorante per risalire alle cause dell’accaduto. Il Servizio igiene degli alimenti e nutrizione (Sian), invece, sta proseguendo con l’indagine epidemiologica. Molti clienti del ristorante avrebbero manifestato problemi gastrointestinali e febbre e sono finiti in ospedale, mentre altri hanno contattato i medici di medicina generale a causa di sintomi più lievi.