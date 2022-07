Roma, bimba di 4 anni ha un malore e rischia di annegare al campo estivo

Paura al campo estivo per bambini della chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo, in zona Cassia a Roma, dove una bimba ha rischiato di annegare.

Una calda giornata estiva che sarebbe dovuta essere all’insegna dell’allegria e della spensieratezza si è trasformata in un incubo. Succede in un centro estivo di Roma, dove dopo un malore una bimba ha rischiato di annegare.

Roma, bimba ha un malore in piscina e rischia di annegare

Ha solo 4 anni la bambina che ha rischiato di affogare in piscina dopo aver avvertito un malore. Lo spaventoso episodio è avvenuto nel campo estivo per bambini della chiesa parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo, in zona Cassia, a Roma.

Stando a quanto emerso da una prima ricostruzione, la piccola si trovava in piscina quando all’improvviso si è sentita male.

È successo nella giornata di lunedì 4 luglio.

Immediato l’intervento delle insegnanti che hanno soccorso la bambina e l’hanno tirata fuori dall’acqua. La bimba è stata poi trasportata in codice rosso al policlinico Gemelli di Roma. La piccola è ancora ricoverata in prognosi riservata e le sue condizioni appaiono gravi. Purtroppo è ancora in pericolo di vita. Oltre all’intervento del 118, sul posto sono arrivati i Carabinieri del Comando Stazione Roma Tomba di Nerone.

La piscina è temporaneamente chiusa e sequestrata. Le indagini per fare luce sull’accaduto sono in corso.