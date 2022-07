Incidente frontale tra auto e camion a Trescore. Una donna di 40 anni è stata liberata e soccorsa, illesa una bambina di 6 anni.

Momenti di grande paura a Trescore, in provincia di Bergamo, dove è avvenuto un incidente frontale tra un camion e un’automobile. Una donna di 40 anni è stata estratta dalla vettura e soccorsa. La bambina di 6 anni che viaggiava sul seggiolino è rimasta illesa.

Incidente a Trescore, scontro tra auto e camion: coinvolta anche una bambina di 6 anni

Nella prima mattina di oggi, lunedì 4 luglio 2022, si è verificato un incidente frontale a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. L’incidente è avvenuto verso le 9, lungo la provinciale 89, nel tratto che viene chiamato via Gramsci. Sono rimasti coinvolti nello schianto un camion e un’auto, con a bordo una donna di 40 anni e una bambina di 6 anni, seduta nel seggiolino sul sedile posteriore.

Incidente a Trescore, soccorsa una donna di 40 anni

Per il momento la dinamica dell’incidente e le cause dello schianto sono ancora in fase di accertamento. Quando è scattato l’allarme, sono subito intervenuti i Vigili del fuoco della centrale di Bergamo e i mezzi del soccorso sanitario Areu. I vigili del fuoco hanno liberato la donna di 40 anni dall’automobile e l’hanno affidata alle cure mediche del 118, che per lei hanno stabilito un codice giallo.

La bambina fortunatamente è rimasta illesa. Sul posto anche le forze dell’ordine per effettuare i rilievi.