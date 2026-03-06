Paulo Dybala torna sotto i riflettori, ma per un motivo sfortunato: un nuovo infortunio ha costretto l’attaccante della Roma a un intervento chirurgico. La stagione della Joya, già segnata da assenze, potrebbe essere giunta al termine. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

La Roma perde Dybala: il pesante infortunio

Paulo Dybala, attaccante argentino della Roma, è stato sottoposto venerdì 6 marzo a un intervento in artroscopia al ginocchio sinistro. La decisione è arrivata dopo un improvviso dolore durante l’allenamento di giovedì, proprio quando il giocatore sembrava vicino al rientro dal precedente infortunio. L’operazione, svolta a Villa Stuart dal professor Pier Paolo Mariani, è durata circa un’ora e mezza e si è conclusa positivamente. Come spiegato dal medico a Sky Sport, “È stato deciso ieri dopo il consulto con il dottor Petrucci… La prima diagnosi era una lesione meniscale, a questo non si associavano chiari segni della risonanza, per cui c’erano stati dei dubbi. Ieri abbiamo deciso di fare artroscopia diagnostica e chirurgica. Quello che abbiamo trovato è stata una rottura longitudinale completa del menisco esterno”.

La Roma perde Dybala: la diagnosi e i tempi di recupero

Dybala inizierà ora un percorso riabilitativo, con un tempo di recupero stimato di circa 45 giorni. Il professor Mariani ha aggiunto: “Abbiamo trovato una rottura del menisco esterno, come un’ansa che si sposta all’interno del ginocchio, quello che gli dava la sensazione di qualcosa che si muovesse. Il ritorno in campo verrà deciso dallo staff della Roma, dai preparatori e dal mister”. La Joya dovrà saltare le partite di campionato contro Genoa, Como, Lecce, Inter e Pisa, oltre alla doppia sfida degli ottavi di Europa League contro il Bologna.

Se il recupero procede senza intoppi, il ritorno in campo potrebbe avvenire nel match di Serie A contro l’Atalanta, previsto nel weekend del 19 aprile. La stagione di Dybala, già segnata da 14 assenze per infortunio, potrebbe quindi non essere compromessa del tutto, ma richiederà cautela e attenta gestione da parte dello staff medico.