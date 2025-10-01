Paulo Dybala diventa papà per la prima volta insieme alla moglie Oriana Sabatini. Dopo anni d’amore e il matrimonio celebrato lo scorso luglio a Buenos Aires, la coppia ha scelto i social per annunciare l’arrivo del loro primo figlio, condividendo le prime immagini dell’ecografia e l’emozione sincera di questo momento speciale.

Paulo Dybala e Oriana Sabatini: una storia d’amore e progetti di famiglia realizzati

Dybala e Sabatini, insieme dal 2018 e sposati a luglio 2024 a Buenos Aires, hanno sempre espresso il desiderio di diventare genitori giovani. La cantante argentina aveva raccontato in passato quanto fosse importante costruire una famiglia accanto a un amore autentico, lontano dall’immagine pubblica del partner. Dopo anni di fidanzamento e il matrimonio celebrato in un clima intimo e romantico, la coppia si appresta ora a vivere l’emozione della genitorialità.

Paulo Dybala diventa papà: la moglie Oriana Sabatini è incinta

Paulo Dybala si prepara a diventare papà per la prima volta insieme alla moglie Oriana Sabatini. La coppia ha scelto di condividere la notizia sui social attraverso un tenero video, in cui vengono mostrati momenti di grande emozione: Paulo, con gli occhi lucidi, stringe tra le mani le prime ecografie, mentre Oriana mostra l’immagine del piccolo durante la prima ecografia e ascolta, insieme al marito, il battito del cuore del loro bambino.

La didascalia del post, «Primo post in tre», accompagnata da un cuore bianco e un fiocco rosa, lascia intuire che si tratterà di una femminuccia, prevista per febbraio 2026. Il video ha immediatamente suscitato entusiasmo tra i fan, raccogliendo milioni di like e commenti di auguri da amici e vip, tra cui Tony Effe, Giovanni Lo Celso e Agus Gandolfo.