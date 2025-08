Cecilia Rodriguez ha deciso di dedicare un po’ di tempo ai suoi follower parlando con loro via social per aggiornarli in merito alla gravidanza. E confessare alcuni particolari, dalla trasformazione del suo corpo alla data del parto fino alla reazione del marito Ignazio Moser ai suoi cambiamenti. L’influencer 35enne, sorella di Belen, darà alla luce Clara Isabel, ed anche in merito al nome ha regalato ai suoi

fan una piccola curiosità.

Cecilia Rodriguez incinta, svela ai follower la data del parto

Nell’arco della prima parte della gravidanza Cecilia Rodriguez ha deciso di tenere per sè molti dettagli intimi legati al percorso di attesa della nascita della figlia. Ma nelle ultime ore la sorellina di Belen si è confidata con i follower rivelando loro alcune curiosità, tra le quali la data del parto.

Chiacchierando con i fan ha raccontato: “Mi sto vivendo questa gravidanza al massimo, non ho troppi sbalzi d’umore”, e ha poi risposto alle loro domande, rivelando alcuni dettagli sui cambiamenti del suo corpo: “Ho preso 13 chili e sono al settimo mese. I chili se si devono perdere si perderanno, a mio marito piaccio anche così e poi a me piace mangiare: è così bello avere appetito”.

In merito al nome scelto per la bimba ha rivelato: “Mia nonna materna si chiama così. All’inizio io e Ignazio pensavamo solo a nomi maschili, poi quando abbiamo scoperto di aspettare una femminuccia è il primo nome che abbiamo scelto”.

Cecilia Rodriguez incinta, quando nasce Clara Isabel

Visibilmente emozionata ha aggiunto: “In questo momento mi sento così bene che penso che potrebbe capitare qualunque cosa, ma niente potrebbe rovinare la sensazione bellissima che mi dà il portare un’altra vita, un’altra anima, un altro cuore dentro di me”. Infine il particolare sulla data del parto: “Sarà una bellissima bilancia o scorpione, l’importante è che nasca sana”. Se tutto andrà come previsto, dunque, la piccola nascerà intorno a metà ottobre.