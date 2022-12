Roma, grave incidente stradale: morto un ragazzo di 22 anni

L’incidente stradale è avvenuto la scorsa settimana sull’Olimpica di Roma, poco dopo lo svincolo per via Salaria.

Sul tratto di strada sono ancora presenti alcuni rottami delle tre automobili che sono andate a collidere. Il sinistro è risultato fatale per il giovane Giacomo Sabelli.

Roma, incidente sull’Olimpica: Giacomo Sabelli morto a 22 anni

Lo studente universitario di origine casertana Giacomo Sabelli stava percorrendo l’Olimpica di Roma, quando la sua automobile è andata a collidere con altre due macchine. Si è trattato del più classico salto di corsia, questa volta fatale al 22enne, morto in ospedale qualche giorno dopo l’incidente.

Altre tre persone sono rimaste gravemente ferite nel sinistro. Il funerale di Giacomo è stato svolto lo scorso sabato presso il duomo di Caserta.

L’arrivo dei soccorsi e le indagini dei carabinieri

Sul luogo dell’incidente sono presto arrivate tre ambulanze che hanno provveduto a trasportare tutte le persone rimaste coinvolte in ospedale. Giacomo era già in condizioni molto gravi e il suo corpo ha resistito solo per qualche ora alle gravi ferite riportate.

I carabinieri hanno lavorato celermente per determinare le cause dell’incidente e la sua esatta dinamica.