Algero Corretini, conosciuto come 1727, ha avuto un folle incidente stradale con la Jaguar, che stava per finire in tragedia.

Algero Corretini, conosciuto come 1727, ha avuto un folle incidente stradale con la Jaguar, che stava per finire in tragedia. Con lui c’era anche Nazar Lernatovych, influencer da 94mila follower e noto sul web come Diamond_mgmt

Roma, l’incidente di 1727 con la Jaguar: “Ho preso ancora il muro fratellì”

Algero Corretini, conosciuto come 1727, è tornato a far parlare di sé per un incidente che stava per finire in tragedia. “Fratellì ho preso il muro” ha dichiarato su Instagram, quasi esultando. Con lui c’era anche Nazar Lernatovych, influencer da 94mila follower e noto sul web come Diamond_mgmt. I due erano a bordo di una Jaguar bianca e hanno documentato tutto sui social network, mostrando la macchina distrutta. L’auto avrebbe sbandato prendendo andando contro un guardrail e un muro.

Gli airbag hanno atuttito il colpo e fortunatamente sono rimasti entrambi illesi. Sembravano quasi soddisfatti e felici per quello che è accaduto e hanno documentato la bravata, che poteva finire in tragedia. “Ripagheremo tutto con Forex” ha dichiarato 1727 su Instagram. “Doveva annà così” ha aggiunto.

L’incidente documentato sui social

1727 ha documentato ogni cosa sul suo profilo Instagram. Era diventato famoso sui social con il video del 2020 di “ho preso il muro fratellì“, poi ha fatto il giro dei programmi televisivi ed era stato scelto dalla delegata alle periferie della Sindaca Virginia Raggi, la giornalista Federica Angeli, per illustrare le problematiche del quartiere Piana del Sole.

Successivamente è finito nel carcere di Rieti perché accusato di aver picchiato la sua compagna con una spranga di ferro, mandandola in ospedale con una prognosi di 30 giorni. “Dovete andare piano” è l’appello che ha lanciato, che suona decisamente fuori luogo dopo questo nuovo incidente.