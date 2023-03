Roma, la storia del fratello di Lorenza, morto di Covid a 47 anni

Lo scorso 7 marzo è stato organizzato un sit-in da parte dei membri del Comitato nazionale Familiari vittime del Covid, davanti al Ministero della Salute. I membri del comitato lì presenti hanno gridato: “Siamo stati dimenticati. Adesso vogliamo verità e giustizia”. All’evento ha partecipato anche Lorenza che ha parlato di suo fratello, morto di Covid a 47 anni il 22 novembre 2020. La donna ha raccontato che il congiunto venne ricoverato e in una settimana lo sarebbe riuscito a sentire solo due volte, per poi non avere più alcuna sua notizia durante le settimane di terapia intensiva. Lorenza sarebbe stata poi contattata il giorno della morte del fratello. La donna si augura che chi ha avuto delle colpe si prenda le sue responsabilità.

Covid, Lorenza: “Sono qui per dare voce a mio fratello”

Lorenza ha spiegato tramite alcune dichiarazioni riportate dalla Dire: “Sono qui per dare voce a mio fratello morto a 47 anni in ospedale. È stato ricoverato perché io per paura ho chiamato l’ambulanza, anche se la sua saturazione era perfetta e gli esami al Pronto Soccorso erano a posto. In una settimana l’ho sentito due volte, poi durante le due settimane di terapia intensiva niente. Sono stata avvisata il giorno che è morto”.

La gestione della pandemia

Riguardo alla gestione della pandemia, Lorenza ha aggiunto: “Mi auguro che chi ha avuto delle colpe, se le prenda”. La donna ha detto che lei, così come gli altri famigliari delle vittime del Covid, stanno portando le loro pene sulla coscienza ed “è giusto che se le prendano anche gli altri”.