Roma, la violenta e le taglia le scarpe per non farla uscire: condannato figlio ex dirigente Palazzo Chigi

Il figlio di un ex dirigente di Palazzo Chigi, di 37 anni, è stato condannato a 4 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale, maltrattamenti e lesioni.

Aveva rinchiuso in casa una ragazza di 20 anni, l’aveva violentata, minacciata e le aveva rotto le scarpe per non farla uscire.

Figlio di un ex dirigente di Palazzo Chigi condannato per violenza sessuale

Il figlio di un ex dirigente di Palazzo Chigi, di 37 anni, è stato condannato per violenza sessuale, maltrattamenti e lesioni. Aveva chiuso in casa una ragazza di 20 anni, l’aveva violentata, minacciata e le aveva tagliato le scarpe per non farla uscire.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i due si erano conosciuti 5 anni fa e dopo un po’ avevano deciso di convivere. La vita di coppia si è presto trasformata in un vero e proprio incubo per la 20enne. L’uomo le impediva di vedere amici e familiari, non la faceva studiare, le impediva di dormire e la teneva chiusa in casa. Un giorno la giovane ha deciso di andare ad una festa insieme alle amiche ma lui si è infuriato e l’ha minacciata di distruggere tutti i suoi oggetti personali.

Ma ci sono anche altri terribili episodi.

L’incubo vissuto dalla 20enne

Durante una lite l’uomo le ha tirato un bicchiere di vetro, poi le ha morso un polso. Nel corso di un litigio in macchina lui ha lanciato dal finestrino la giacca e la borsa di lei. Le violenze, fisiche e verbali, erano continue. “Fai schifo” le diceva. “Nessuno vuole un figlio con te” aggiungeva. Durante l’ennesima lite le ha tagliato le scarpe.

Dopo tre anni di violenze, la 20enne ha deciso di lasciarlo, ma siccome lui continuava a minacciarla ha deciso di denunciarlo. “L’ho lasciato e sono tornata a vivere” ha detto dopo la lettura della sentenza. L’uomo, che si trovava già agli arresti domiciliari, è stato condannato a 4 anni e 4 mesi di reclusione.