Un drammatico incidente ha scosso oggi la linea B della metro a Roma. Un uomo è morto dopo essere finito sui binari all’altezza della stazione Basilica San Paolo, causando l’interruzione del servizio e l’intervento immediato di Vigili del Fuoco, polizia e soccorsi. Ancora da chiarire le circostanze che hanno portato alla tragedia.

Tragedia a San Paolo: uomo travolto sulla metro B

Un grave incidente si è verificato oggi pomeriggio, martedì 2 settembre, alla stazione Basilica San Paolo della linea B della metropolitana di Roma. Secondo le prime informazioni, un uomo è finito sui binari ed è stato investito da un treno.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, tra cui gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Colombo e delle Volanti, per gestire la situazione e chiarire le cause dell’accaduto. Al momento non è chiaro se si tratti di un gesto volontario o di un incidente.

I pompieri hanno operato con due squadre, provenienti da Ostiense e dall’Eur, utilizzando il carro sollevamenti per rimuovere il corpo dal convoglio.

Circolazione sulla metro B interrotta: attivati bus sostitutivi

A seguito dell’incidente, il servizio sulla linea B e B1 della metropolitana è stato sospeso in alcune tratte. Attualmente i treni circolano solo tra Monti Tiburtini e Rebibbia, mentre le sezioni Monti Tiburtini–Laurentina e Bologna–Ionio sono coperte da autobus sostitutivi messi a disposizione da Atac.

La misura resterà in vigore fino al termine degli interventi di soccorso e alla completa messa in sicurezza della stazione.