Roma, Timmermans (Ue): Gualtieri a Roma come cacio sui maccheroni

Roma, 15 ott. (askanews) – “Per tanti anni ho lavorato con Roberto Gualtieri quando era nel governo italiano ma anche nel Parlamento europeo: è una persona per bene, uno che sa mettere a posto Roma e ce n’è bisogno dopo tutti questi anni che non è stato fatto. Tocca adesso a Roberto e lui lo saprà fare perché è in grado di mettere insieme l’economico e il sociale, il sociale e il culturale.

Lui a Roma ce sta come er cacio sui maccheroni .

Dategli fiducia, la merita. Daje ragazzi”. E’ l’endorsement espresso con un videomessaggio social, in italiano, da Frans Timmermans, vicepresidente della Commissione europea per il candidato sindaco di Roma del centrosinistra Roberto Gualtieri.