Romina Carrisi: la separazione da Stefano Rastelli dopo la nascita di Axel

Durante l’appuntamento televisivo di Verissimo trasmesso il 1 marzo 2026, Romina Carrisi ha reso pubblica la fine della relazione con Stefano Rastelli, padre del piccolo Axel Lupo. Con voce rotta dall’emozione, la donna ha spiegato di aver scelto la separazione per tutelare il proprio equilibrio e il benessere del figlio. La decisione segue mesi di tentativi di ricucire il rapporto e rappresenta, secondo Carrisi, una scelta dolorosa ma necessaria per interrompere una dinamica ritenuta insostenibile.

Perché la relazione è terminata

Romina Carrisi ha indicato che, dopo circa un anno di sforzi, la coppia non è riuscita a trovare un terreno comune per una convivenza stabile. Ha citato le incompatibilità caratteriali come elemento centrale della rottura. Secondo la sua ricostruzione, tali differenze hanno reso impossibile progettare un futuro condiviso, nonostante i tentativi di mediazione e confronto. Non puoi forzarti ad amare qualcuno, ha affermato, indicando la scelta come atto di responsabilità verso se stessa e il figlio.

La mancanza di rispetto come nodo centrale

Dopo aver spiegato che la scelta era motivata dalla responsabilità verso il figlio, la testimone ha indicato il rispetto come elemento decisivo nella crisi. Ha affermato che il modo di comunicare tra le parti risultava inconciliabile e che questo deficit ha eroso la quotidianità e la serenità familiare. Quando la comunicazione manca o diventa conflittuale, la relazione si logora, ha detto, sottolineando l’impatto sul clima domestico e sulla capacità di gestire la convivenza. Il tema della comunicazione è

L’impatto emotivo e la protezione del figlio

Il tema della comunicazione, emerso come causa centrale della separazione, ha influenzato anche la gestione emotiva della situazione. Romina ha descritto le proprie fragilità e il timore di mostrare il dolore al bambino durante la notte. Ha spiegato di evitare che Axel percepisca tensioni e di porre la sua tutela come priorità assoluta. Secondo il racconto, il figlio, che ha meno di due anni, è la motivazione principale per aver tentato di salvare il rapporto fino all’ultimo. Ha definito il bambino un dono che riempie la quotidianità e ha ricordato di parlargli in entrambe le lingue; ogni parola viene spesso ripetuta dal piccolo, ha aggiunto.

La continuità nella genitorialità

Proseguendo dal racconto familiare, Romina ha sottolineato che la cura del bambino resta una priorità condivisa. Ha definito Rastelli un padre presente e responsabile, riconoscendo il suo impegno quotidiano nella crescita di Axel. La separazione è stata spiegata come la fine del rapporto di coppia, non della responsabilità genitoriale. Entrambe le parti, ha aggiunto, mirano a garantire stabilità, affetto e coerenza educativa, mantenendo routine e pratiche comuni per il figlio.

Il ruolo della famiglia e la reazione di Romina Power

Dopo aver indicato la continuità nella cura del figlio, Romina ha ricordato il consiglio ricevuto dalla madre, Romina Power. La madre si sarebbe pronunciata per preservare la serenità familiare, sconsigliando di ricomporre rapporti che continuano a rompersi.

Secondo il racconto, la madre avrebbe sottolineato che, quando in una relazione non entra più la luce e aumenta la distanza, è preferibile procedere alla separazione. Questo parere ha contribuito a rafforzare la decisione di Romina, trasformando il dolore personale in una presa di consapevolezza rispetto alle esigenze del nucleo familiare.

Voci pubbliche e immagini private

La transizione dalla vita pubblica a quella privata ha inciso sulle scelte della donna. In passato la coppia era apparsa serena in occasioni pubbliche e Romina aveva descritto Rastelli come un partner attento e di supporto.

Oggi, a distanza di mesi dalla nascita di Axel, la narrazione è mutata. Ciò che sembrava una favola è diventato una decisione orientata alla tutela del equilibrio emotivo e del figlio.

Le apparenze non sempre rispecchiano la realtà privata, si legge nell’intervista, che interpreta il cambiamento come esito di riflessione e priorità familiari. La scelta è presentata come necessaria per preservare il benessere del nucleo domestico.

La vicenda mantiene rilevanza mediatica e sociale. Resta da monitorare l’evoluzione delle scelte personali e il loro impatto sulla famiglia nei prossimi sviluppi.

Cenni su come si sono conosciuti

Il rapporto tra Romina e Stefano è nato dietro le quinte di un programma televisivo. Lui era regista; lei era ospite. Dalla frequentazione è emersa una relazione che ha portato alla nascita del figlio Axel. Successivamente, tuttavia, le divergenze caratteriali e le difficoltà comunicative hanno compromesso la convivenza e favorito la scelta di separarsi.

Una scelta dolorosa ma meditata

Romina ha spiegato che la decisione è stata ponderata e motivata dalla volontà di evitare una situazione che ha definito tossica. Pur riconoscendo il valore delle esperienze comuni, ha privilegiato la propria stabilità e il benessere del figlio, puntando su una gestione della cura basata sulla responsabilità condivisa. Si resta in attesa degli sviluppi sulla gestione familiare nei prossimi mesi.