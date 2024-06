Romina Power è una figura iconica nel panorama della musica italiana e internazionale. Nata il 2 ottobre 1951 a Los Angeles, California, è figlia dell’attore Tyrone Power e dell’attrice Linda Christian. Fin da giovanissima, ha dunque respirato l’aria del mondo dello spettacolo. È divenuta celebre soprattutto per la sua partnership artistica con Albano Carrisi, formando il duo Al Bano e Romina, che ha conquistato il pubblico con successi indimenticabili come “Felicita” e “Ci sarà”. I due sono stati legati sentimentalmente per diversi anni, creando una delle più romantiche storie d’amore che il gossip italiano abbia mai raccontato.

Romina Power: la scomparsa della figlia Ylenia

Oltre alla musica, Romina Power ha intrapreso una carriera nel cinema, recitando in diversi film italiani. La sua vita è stata caratterizzata da tragiche perdite personali, tra cui la scomparsa della figlia Ylenia nel 1994, ma ha continuato a essere una presenza amata nel mondo dell’intrattenimento, mantenendo un legame profondo con il pubblico attraverso la sua musica e la sua forza di volontà, aumentata dopo la sua conversione alla religione buddhista, che le ha donato un po’ di serenità dopo la perdita di Ylenia.

La separazione e il divorzio da Al Bano

Al Bano e Romina Power hanno segnato un’epoca musicale e sentimentale con una storia travagliata. Dopo 29 anni di matrimonio, si sono separati nel febbraio 1999 e hanno ufficialmente divorziato il 20 luglio 2012. Durante la loro lunga carriera insieme, hanno partecipato a due edizioni dell’Eurovision Song Contest: nel 1976 a L’Aia con “We’ll Live It All Again (Lo rivivrei)” e nel 1985 a Göteborg con “Magic, oh magic”. Nonostante alti e bassi, la coppia è tornata più volte sul palco, regalando ancora emozioni indimenticabili ai loro fan.

Il notevole dimagrimento

Secondo diversi siti di gossip il suo peso si attesterebbe intorno agli 80 kg. Nel 2023 però, Romina Power ha fatto parlare di sé per la sua sorprendente perdita di 6 kg in soli 12 giorni. La sua dieta ha attirato l’attenzione di chiunque stia cercando di raggiungere il proprio peso ideale. Secondo quanto riportato da The Wise Magazine, l’artista italoamericana avrebbe seguito una regime alimentare basato esclusivamente su frullati, brodi e zuppe ricche di tutti i nutrienti necessari. Questo regime prevede anche l’uso di bevande proteiche e smoothie per sostituire i pasti, contribuendo così al suo successo nel dimagrimento rapido e controllato.