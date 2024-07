Romina Power, critiche per la vacanza con il figlio Yari: gli hater non si smentiscono mai.

Romina Power e il figlio Yari Carrisi si stanno godendo una bella vacanza insieme, ma gli hater li hanno sommersi di critiche. Il motivo è a dir poco assurdo.

Romina Power: la vacanza con il figlio Yari fa discutere

Cosa c’è di male nella vacanza di una madre con il figlio? Assolutamente nulla. Eppure, se a concedersi un po’ di relax sono Romina Power e Yari Carrisi il discorso cambia e gli hater scendono in campo con offese ignobili. L’ex moglie di Al Bano ha condiviso su Instagram un video che la ritrae con il pargolo ed è scoppiato il putiferio.

Perché gli hater hanno offeso Romina Power e Yari Carrisi?

Nel filmato che Romina Power ha postato su Instagram si vede Yari sul pontile di una nave, che fissa il mare. E’ notte e lo spettacolo dell’imbarcazione che si allontana dalla costa è meraviglioso. Eppure, gli hater si sono concentrati su altro. Mossi dall’invidia, non hanno potuto fare altro che criticare Carrisi e bollarlo come “mantenuto” dei genitori.

Le critiche a Yari Carrisi

A didascalia del video, Romina non ha scritto nulla. I commenti, invece, si sprecano. Si legge: “Bella la vita del mantenuto dalla madre…“, oppure “Una vita in vacanza… paga papà“, o ancora “Non ha mai lavorato in vita sua“. Fortunatamente, la Power e Carrisi sono superiori e non hanno replicato. Alla faccia degli hater, si stanno godendo una meravigliosa vacanza in Grecia.