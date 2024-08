Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno firmato un accordo di separazione extra lusso. La donna riceverebbe anche un vitalizio da 100mila euro al mese, oltre alla maxi villa di 4.000 metri quadrati.

Ronaldo, separazione da Georgina: accordo extra lusso

Anche se Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si mostrano sui social più affiatati che mai, secondo i media portoghesi sarebbero in crisi da tempo. Avrebbero deciso di rimanere insieme solo per il bene dei cinque figli, ma potrebbero non riuscire a sostenere questa situazione per sempre. E’ proprio per questo che avrebbero firmato un accordo di separazione.

Ronaldo-Georgina: dal vitalizio alla casa

Secondo la rivista portoghese TV Guia, Ronaldo e Georgina hanno firmato un accordo di separazione che va a vantaggio soprattutto della Rodriguez. Quest’ultima, ovviamente in caso di addio, avrebbe diritto ad un assegno mensile da 100mila euro a vita e alla casa di famiglia madrilena di 4.000 metri quadrati. La dimora, acquistata nel 2010 dal calciatore, è stata pagata 5 milioni di euro.

Georgina: cosa deve rispettare in cambio dell’accordo?

Considerando che l’accordo di separazione tutela soprattutto Georgina, la domanda sorge spontanea: quali regole deve rispettare la donna? Al momento non è dato saperlo, ma immaginiamo che sia tenuta a non allontanare i cinque figli dal padre. E’ bene sottolineare che sia Ronaldo che la Rodriguez hanno smentito la notizia sulla loro crisi di coppia.