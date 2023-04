Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: insieme per marketing?

C’è aria di crisi tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Una crisi che, secondo fonti vicine alla coppia, sarebbe più profonda di quanto sembri, e tutto sarebbe dovuto dal folle tenore di vita della compagna del calciatore, che Ronaldo non riuscirebbe più a sopportare.

“Cristiano Ronaldo è stufo di Georgina“, i media portoghesi sono certi: c’è crisi tra i due

I media portoghesi si stanno sbizzarrendo, però pare a tutti gli effetti che una separazione tra i due sia sempre più prossima. Dopo l’uscita della serie Netflix che vede protagonista proprio Georgina Rodriguez, Ronaldo avrebbe iniziato a mal sopportare lo stile di vita della ragazza.

Ma com’è possibile che la situazione, in una coppia in cui tanto si parlava anche di nozze, sia precipitata in maniera così rapida? “Cristiano non è felice. Georgina passa la giornata chiusa in un centro commerciale a Riyadh e questo è uno dei motivi per cui il calciatore inizia a trovare questa storia poco divertente“, ha rivelato lo psicologo Quintino Aries, ospite del programma di gossip portoghese Noite das Estrelas.

“Georgina non fa altro che spendere e spendere e, cosa peggiore di tutti, pensa di essere all’altezza degli standard di Ronaldo. E questo a lui non piace“. Crisi in corso tra i due, che hanno dato alla luce dal 2016 ad oggi anche due figli.

“Non stanno bene ed è probabile che si separino. La realtà è che Cristiano Ronaldo è stufo di lei. Questa è la realtà. Continuo a dire che non ci saranno matrimoni. Stanno insieme per questioni di marketing“, ha aggiunto il giornalista Leo Caeiro nel corso della stessa trasmissione.

Altre ragioni della crisi Ronaldo-Rodriguez

Ad aver fatto surriscaldare il calciatore portoghese sarebbe stata proprio la seconda stagione di ‘Soy Geogina’, la serie Netflix che ha per protagonista l’influencer. Ronaldo non avrebbe ben accolto il fatto che nella stagione non compaia mai la mamma Doleres Alveiro, insieme ad atteggiamenti giudicati eccessivi dal calciatore.

Si parlerebbe però anche di tradimento: risalirebbe a marzo 2022 un rapporto tra Cristiano Ronaldo e un’influencer venezuelana che sarebbe pronta a rivelare dettagli scottanti.