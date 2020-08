Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez stanno passando le loro vacanze di super lusso a Portofino: lo sfarzo estremo dei due Vip

Estate chiaramente all’insegna del lusso estremo per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Il bomber e la modella stanno passando le loro vacanze in Liguria, per la precisione a Portofino, a bordo del loro yacht nuovo di pacca. L’imbarcazione è stata comprata da CR7 negli scorsi mesi, per una cifra che pare aggirarsi intorno ai 6 milioni di euro.

Fresco dei suoi successi in campo con la Juve e in attesa degli ottavi di Champions contro il Lione, Ronaldo si sta dunque godendo qualche giorno di relax nei mari nostrani. Con lui ci sono ovviamente anche la compagna e i loro quattro figli, con tutta probabilità accuditi da una schiera di tate.

La coppia non si fa infatti mancare le cene romantiche al lume di candela né le passeggiate per le strade della splendida località ligure, dove sono apparsi sereni e super innamorati.

Nel mentre lei ha sfoggiato una delle borse più ambite nonché più ricercate del momento.

Si tratta della Birkin Himalaya di Hermés, realizzata in pelle di coccodrillo del Nilo e che deve il suo nome alle sfumature che portano alla mente le vette della catena montuosa asiatico. Nel mercato dell’usato si parla di 90mila dollari per il modello base, per arrivare ai 430mila dollari per la versione con rifiniture in oro e diamanti. Del resto, sappiamo bene quanto Georgina Rodriguez ami i gioielli e gli oggetti costosi, che non manca di sfoggiare spesso e volentieri sul suo profilo Instagram ufficiale.