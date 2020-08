Com'era Georgina Rodriguez prima di diventare famosa? Alcune foto spuntate sui social rivelano i dettagli sulla fidanzata di Cristiano Ronaldo.

Oggi Georgina Rodriguez è nota a tutti per essere la bellissima compagna di Cristiano Ronaldo, ma com’era prima d’incontrare il famoso campione? Delle foto spuntate sui social rivelano una “Georgina” molto diversa da quella che oggi tutti sono abituati a vedere sui social.

Georgina Rodriguez ieri e oggi: le foto

Sembra che tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sia scoppiato un vero e proprio colpo di fulmine, nonostante lei all’epoca lavorasse come semplice commessa in un negozio d’abbigliamento. I due da quel momento non si sono più separati, e tanti si domandano come fosse Georgina prima di diventare una delle “wags” più famose del mondo. Sui social sono spuntate alcune foto della stupenda modella prima del successo tv, e a quanto pare – secondo alcuni fan – il suo viso sarebbe stato straordinariamente diverso rispetto a quello da tutti conosciuto oggigiorno.

Pur essendo una coppia molto affiatata, Ronaldo e Georgina non sono ancora convolati a nozze (nonostante secondo qualcuno la fatidica proposta ci sarebbe stata).

La modella è madre di Alana Martina, quarta figlia del calciatore. Ronaldo ha altri 3 figli e la sua compagna si è sempre detta convinta di volerli crescere come fossero figli suoi (l’identità delle madri resta sconosciuta, ma secondo i rumor in circolazione i piccoli sarebbero nati grazie a “madre surrogata”).