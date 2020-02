Cristiano Jr sbarca su Instagram: 650mila follower in poche ore

Dopo poche ore sui social Cristiano Jr è già una celebrità: il figlio maggiore di Cristiano Ronaldo ha un proprio profilo personale.

Cristiano Jr, il figlio maggiore di Cristiano Ronaldo, è approdato su Instagram: in poche ore il suo profilo ha iniziato ad essere seguito da oltre 650 mila follower.

Cristiano Jr su Instagram: boom di follower

Il piccolo Cristiano Jr è già una celebrità su Instagram: il figlio di Cristiano Ronaldo ha aperto un proprio profilo personale, e in molti hanno iniziato a seguirlo. Tra le foto anche una che ritrae il bambino con Georgina Rodriguez, la fidanzata di Cristiano Ronaldo che lo avrebbe cresciuto come fosse sua madre. Chi sia la madre del bambino però, non è mai stato reso noto: i familiari di Cristiano Ronaldo hanno fatto sapere che un giorno, se il bimbo vorrà, potrà avere tutte le informazioni riguardo a chi sia la donna che l’ha partorito.

Oltre a lui Ronaldo ha avuto – come padre single – anche i gemelli (Eva e Mateo) e la piccola Alana Martina, l’unica figlia avuta dal campione insieme a Georgina.





Cristiano Ronaldo Jr è nato nel 2010 e pertanto è il figlio maggiore avuto dal campione: in un solo giorno sui social ha ottenuto già 650 mila follower, numeri che quasi fanno “concorrenza” a quelli del padre. Nonostante non si abbia alcuna notizia in merito alla madre del bambino sembra che CR7 abbia la sua custodia esclusiva e Georgina ha riferito in più di un’intervista che avrebbe cresciuto Cristiano Jr e i gemelli come se fossero anche figli suoi. Dalle foto sui social, del resto, tutti e 4 i bambini sembrano estremamente legati alla showgirl e fidanzata di Cristiano Ronaldo.