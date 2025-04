Un messaggio ambiguo scatena le voci

La notizia ha fatto rapidamente il giro del web: Rosalinda Cannavò, nota attrice e influencer siciliana, sarebbe in dolce attesa. La voce è iniziata a circolare dopo che, sabato 19 aprile, l’attrice ha condiviso tra le sue storie Instagram un bigliettino ricevuto da un brand, accompagnato da una colomba pasquale.

Il messaggio, in chiusura, augurava il meglio all’ex gieffina e al “piccolo che arriverà”. Questo passaggio ha immediatamente fatto scattare l’immaginazione dei fan, portando molti a credere che Rosalinda fosse incinta di un secondo bambino, dopo la nascita della piccola Camilla.

La smentita della coppia

Tuttavia, la situazione è stata rapidamente chiarita dalla stessa Rosalinda e dal compagno Andrea Zenga. In un video condiviso su Instagram, Andrea ha scherzato sulla questione, chiedendo a Rosalinda se avesse qualcosa da dirgli. La Cannavò ha poi spiegato che il brand aveva evidentemente frainteso la situazione, poiché non c’è alcuna gravidanza da festeggiare. “Non sono in dolce attesa, almeno per il momento”, ha dichiarato, chiarendo che si è trattato di una semplice svista. La coppia ha quindi rassicurato i fan, sottolineando che non ci sono novità in arrivo.

Il futuro della coppia

Nonostante la smentita, la frase “almeno per il momento” pronunciata da Rosalinda ha fatto sorgere interrogativi tra i fan. Questo lascia aperta la possibilità che, in futuro, la coppia possa decidere di allargare la famiglia. L’amore tra Rosalinda e Andrea è sbocciato durante la loro partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2021, dove Andrea, entrato in gioco a metà percorso, ha conquistato il cuore della giovane attrice. Da allora, i due non si sono più separati e lo scorso settembre hanno accolto la loro prima figlia, Camilla, rendendo la loro relazione ancora più speciale.