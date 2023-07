Lo scorso 7 luglio, Rosanna Lambertucci ha sposato il compagno Mario Di Cosmo dopo 8 anni di fidanzamento. A distanza di qualche giorno da quel momento, la conduttrice ha svelato cosa le ha insegnato il terzo matrimonio.

Rosanna Lambertucci dopo le nozze

Intervistata dal settimanale Chi, Rosanna Lambertucci ha parlato del suo terzo matrimonio, quello celebrato lo scorso 7 luglio con l’imprenditore Mario Di Cosmo. I due si sono giurati amore eterno nel santuario di Santa Maria della Sorresca, a Sabaudia, dopo 8 anni di fidanzamento. “Se qualcuno mi avesse detto che un giorno mi sarei sposata di nuovo e con una festa così magica, non ci avrei creduto. La vita è davvero imprevedibile“, ha dichiarato Rosanna.

La confessione di Rosanna Lambertucci sulle nozze

Rosanna si è sposata per la terza volta a 77 anni, motivo per cui ha consigliato di non smettere mai di credere all’amore. Ha dichiarato:

“Intorno ai 18 anni registrai dentro di me una frase che mi disse una nobildonna francese, ‘Le courage c’est vaincre ses propes peurs’, tradotto ‘Il coraggio è vincere le proprie paure’. Ma il significato è molto più profondo. Tutto ciò che vogliamo è al di là delle nostre limitazioni. Rimettermi in gioco non creda sia stato così facile, alla fine ho vinto io. Abbiamo vinto noi”.

La Lambertucci ha ammesso che il giorno delle nozze non è riuscita a trattenere l’emozione, specialmente quando è entrata in chiesa. Ha confessato:

“Guardandolo mentre era seduto fiero accanto a me, ho capito quanto è importante l’ultimo amore. Quello sicuro, maturo, la meta definitiva. (…) Abbiamo lo stesso temperamento e vedere lei con quegli occhi pieni d’amore che aspetta la nonna e che l’accompagna all’altare è stato come se avessi rivisto in un attimo tutta la mia vita”.

La testimone di Rosanna Lambertucci è la figlia

Rosanna ha capito che “l’ultimo amore” è davvero importante, è quello definitivo. Non a caso, il matrimonio con Mario le è sembrato il primo, come se gli altri due non fossero mai stati celebrati. La sua testimone di nozze è stata la figlia Angelica Amodei: